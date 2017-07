Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma M 1.0 a Perugia (12 luglio 2017, ore 1:05)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA, SCOSSA DI 1.0 M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 14 LUGLIO 2017) - La terra continua a tremare nel Centro Italia e nella notte del 14 luglio si è fatta registrare una scossa alle ore 0.22 in provincia di Perugia, a 5 chilometri a NordOvest di Norcia, città già duramente colpita dal sisma. L’ipocentro del terremoto è stato localizzato ad una profondità di 11 chilometri, con magnitudo 1.0, lieve ma in grado di farsi sentire dagli abitanti della cittadina perugina, che si trova nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro così come Preci, sempre in provincia di Perugia (6 km) e Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata (9 km). Nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma si trovano Visso (11 km), Ussita, Cerreto di Spoleto e Sellano (13 km), Cascia (14 km), Poggiodomo e Monte Cavallo (18 km), Vallo di Nera (19 km) e Arquata del Tronto (20 km). Comuni sparsi nelle province di Perugia, Macerata ed Ascoli Piceno.

TERREMOTO IERI NEL LAZIO, SCOSSA DI 2.3 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 13 LUGLIO 2017) - Terremoto di una certa intensità, con magnitudo 2.3 raggiunta alle ore 17.05, nel pomeriggio di giovedì 13 luglio nel centro Italia, con epicentro a 2 chilometri a NordEst da Cittareale, in provincia di Rieti. L’ipocentro del terremoto è stato localizzato ad una profondità di 11 chilometri, con Cittareale che è stato di gran lunga il Comune più vicino all’epicentro, con Accumoli ed Amatrice, sempre in provincia di Rieti, che si trovano a 9 chilometri. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto troviamo Montereale e Posta (13 km), Borbona (14 km), Capitignano e Cascia (16 km), Campotosto e Monteleone di Spoleto (18 km), Leonessa, Norcia, Cagnano Amiterno e Arquata del Tronto (19 km), Comuni sparsi nelle province di Rieti, Perugia, Ascoli Piceno e L’Aquila.

© Riproduzione Riservata.