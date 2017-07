VIRGINIA RAGGI TORNA AL SESTERZO/ A Roma una moneta alternativa all'Euro: ecco perchè

Virginia Raggi (foto LaPresse)

VIRGINIA RAGGI: A ROMA UNA MONETA ALTERNATIVA ALL’EURO - La giunta Capitolina riesce spesso a far discutere, ma secondo askanews un’idea particolarmente bizzarra sarebbe in cantiere per la Sindaca Virginia Raggi e il suo staff. Valutare l’utilizzo nella Capitale di una moneta alternativa all’Euro. Si tratterebbe una moneta in stile ‘Sardex’, la valuta utilizzata dagli autonomisti sardi, che potrebbe essere utilizzata esclusivamente, come fase sperimentare, tra le imprese presenti nel territorio romano. Sembra più di una semplice boutade, perché secondo la Giunta Capitolina del Movimento 5 Stelle, l’utilizzo di una moneta libera dai vincoli dell’Euro rappresenterebbe un vincolo non indifferente per le imprese, oltre a rappresentare la prova che la moneta unica europea è più un fardello ormai che una possibilità per chi lavora nell’ambiente.

VIRGINIA RAGGI: IL PROGETTO DELL’ASSESSORE MAZZILLO - L’assessore del Comune di Roma al Bilancio, Andrea Mazzillo, ha illustrato i particolari del progetto che prevede un sistema studiato appositamente per fornire un sostegno supplementare all’economia Capitolina, tramite l’utilizzo di una moneta complementare all’Euro che naturalmente continuerà a circolare per tutte le transazioni. Ci saranno però dei mercati interni alle imprese romane in cui si potrà utilizzare questa nuova moneta, che creerà di fatto un’economia alternativa. Lo scambio di beni e servizi secondo Mazzillo in questo modo sarà fluido e meno legato a tasse e vincoli, e secondo l’assessore Capitolino al bilancio l’idea avrebbe già il benestare di Virginia Raggi. D’altronde la Sindaca così come tutto il Movimento 5 Stelle non ha mai avuto in grande simpatia la moneta unica, e il progetto che dovrebbe entrare in “Fabbrica Roma”, potrebbe aprire la strada ad un’idea nazionale, che porterebbe l’Italia fuori dall’euro con i pentastellati che non hanno mai nascosto, in caso di un loro arrivo al governo, di voler istituire un referendum per chiedere il parere definitivo degli italiani sulla moneta unica.

