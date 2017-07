AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A4 (ultime notizie, oggi 15 luglio 2017)

Autostrade, casello - La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO: INCIDENTE SULL'A4 TORINO-BRESCIA - C'è stato un incidente nella notte sulle autostrade italiane come riportato dal portale istituzionale Autostrade.it. Il tutto è avvenuto sull'A4 Torino-Brescia creando code al chilometro 138.1 direzione Trieste tra Cormano e Bivio A4/Tangenziale Nord MI. Non sono note le dinamiche dell'incidente in questione e nemmeno se ci siano stati dei feriti in questo. Sicuramente nelle prossime ore arriveranno anche delle novità in merito a quanto accaduto. Sarà poi importante controllare il portale durante le prime ore del mattino per vedere se ci saranno ancora delle conseguenze per questo incidente avvenuto alle 22.39 di ieri sera. Questo perchè il sito in questione è aggiornato in tempo reale e fornisce anche degli utili consigli per evitare il traffico. Sicuramente però l'incidente ha portato l'arrivo dei mezzi addetti alle autostrade che sono sempre efficienti e precisi nel loro lavoro.

ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 15 LUGLIO 2017: SITUAZIONI COMPLICATE NELLA NOTTE PER CODE VARIE - Nella notte che ci ha portato a oggi, sabato 15 luglio 2017, sono state diverse le situazioni complicate nella notte con diversi momenti di traffico congestionato. Sarà molto importante durante la mattinata di oggi fare attenzione a quello che si può leggere sul portale istituzionale Autostrade.it. Partiamo dall'A6 Torino-Savona al chilometro 124.3 direzione Savona con una coda di un chilometro tra Altare e il bivio A6/A10 Savona. Si passa poi all'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.-Gravell. Toce al chilometro 0 direzione Genova Voltri tra Masone e il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia. Sull'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 45 direzione Ventimiglia si sono verificate code a tratti tra Arenzano e Bivio A10/Fine Complanare Savona. Sicuramente però tutte queste situazioni saranno in ordine nelle prime ore del mattino di oggi.

© Riproduzione Riservata.