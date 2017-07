CADE DA GIOSTRA AL LUNA PARK/ San Benedetto del Tronto, precipita da 20 metri d'altezza: muore giovane mamma

Cade dalla giostra del Luna Park (Foto: da Pixabay)

Una serata al Luna Park è finita in tragedia a San Benedetto del Tronto: una donna è morta in seguito ad un incidente. Francesca Galazzo è infatti precipitata da circa 20 metri nel vuoto. La 27enne era salita su una delle attrazioni, la Sling Shot, una sfera che ondeggia a grande altezza e che può accogliere solo due persone. Con lei c'era un uomo ed entrambi sembra fossero assicurati ai rispettivi supporti. Qualcosa però è andato storto, perché ad un certo punto la donna si è sganciata precipitando nel vuoto sotto gli occhi di decine di presenti. Francesca era al parco con la madre e un'amica, che stanno piangendo la sua scomparsa insieme a suo figlio di appena due anni. Stando a quanto riportato da Rai News, ci sono testimonianze secondo cui le si sarebbe slacciata la cintura, forse per un attacco di panico, poi è caduta giù. La dinamica però non è ancora chiara, è ancora tutta da accertare.

TRAGEDIA AL LUNA PARK: DONNA PRECIPITA DA 20 METRI D'ALTEZZA

APERTA INCHIESTA: PRIMA IPOTESI, SI È SGANCIATA DA SOLA?

Subito gravissima dopo la caduta, Francesca Galazzo è stata soccorsa dai sanitari partiti dalla postazione Potes. Sono stati allertati dagli avventori del Luna Park, presenti alla terribile scena. I sanitari hanno provato tutte le possibili manovre di rianimazione, ma non c'era più nulla da fare per Francesca Galazzo. Pochi istanti dopo la caduta è morta per le gravissime lesioni riportare. Sul posto è intervenuto anche il medico legale per la prima ricognizione in attesa che venga disposta l'autopsia. Nel frattempo la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno ha sequestrato la giostra, una capsula gravitazionale, da cui è precipitata la donna. Ora sarà l'inchiesta a chiarire cosa non ha funzionato nel dispositivo di sicurezza a cui la donna era stata agganciata prima che l'attrazione venisse messa in moto dal personale preposto.

© Riproduzione Riservata.