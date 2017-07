CHARLIE GARD/ Ultime notizie, al GOSH anche il medico del Bambino Gesù

La mamma di Charlie Gard (LaPresse)

CHARLIE GARD, ANCHE IL MEDICO DEL BAMBINO GESÙ NEL POOL (ULTIME NOTIZIE) - Secondo quanto riporta l’Adnkronos, lunedì nel primo consulto al Great Ormond Street Hospital di Londra con i vari medici esperti al capezzale di Charlie Gard, ci sarà anche uno dei medici che hanno stilato il protocollo dell’Ospedale Bambino Gesù, di fatto il documento che ha clamorosamente riaperto le speranze per la famiglia Gard. La decisione del giudice Francis ieri in udienza all’Alta Corte di Londra è stata sostanzialmente tecnica e ha definito i tempi, questa volta certi, delle prossime settimane: tra lunedì 24 luglio e martedì 25 i giudici dell’Alta Corte di Londra si riuniranno per dare sentenza definitiva, in seguito alle conclusioni tratte dalle analisi degli esperti medici che verranno svolte nella prossima settimana. Il “pool” di medici esperti da lunedì visiteranno il piccolo Charlie: tra loro il medico americano responsabile della cura sperimentale, Michio Hirano, ma anche un medico italiano che porterà le importanti scoperte fatte sulle malattie mitocondriali nel reparto di ricerca dell’eccellenza mondiale pediatrica al Bambino Gesù di Roma.

Ci sarà anche un medico “indipendente” che garantirà il corretto svolgimento della fase finale di questa immensa e interminabile vicenda immersa tra il medico e il giuridico, oltre ovviamente al profondo lato umano che sta tenendo il mondo intero con gli occhi diretti a Londra. Ci sarà anche mamma Connie Yates nel pool di esperti, e sarà il medico “arbitro” nominato dalla Corte a decidere tempi e modalità di intervento della donna che spera in un trasferimento negli Usa o in Italia del suo piccolo Charlie per provare l’ultimo tentativo di cura.

CHARLIE GARD, ASSUNTINA MORRESI, “QUALITÀ DELLA VITA, LE DUE MENTALITÀ” (ULTIME NOTIZIE) - Proseguono ovviamente le considerazioni, anche dall’Italia, sull’intricata vicenda che vede un bimbo come Charlie Gard ancora “incastrato” tra udienze e consulti medici. La buona notizia è che almeno per un’altra settimana i genitori potranno stare vicino al piccolo bimbo inglese, ancora ricoverato al GOSH, in attesa che l’Alta Corte riunisca un pool di medici-specialisti (domanda a parte, ma non si poteva fare prima?, ndr) per decidere in ultima analisi sul destino di questo piccolo bimbo di 11 mesi. Intervistata da Radio Vaticana, Assuntina Morresi - membro del Comitato Nazionale di Bioetica - ha cercato di condurre la critica ad un doppio valore, una doppia “mentalità” che sono a confronto sul tema delicatissimo della qualità della vita. «C’è chi pensa che il maggiore interesse sia vivere e quindi bisogna provare tutte le possibilità perché la vita in sé è un valore; c’è invece chi giudica in base alla qualità della vita: cioè se questa non è adeguata ai parametri che via via ci si dà – da noi, da soli – allora il “migliore interesse” è morire», spiega la Morresi, raccontano come la questione del miglior interesse per Charlie o per tutti gli altri casi simili, non può essere astratta, ma deve essere clamorosamente concreta.

«La relazione tra la persona malata e gli altri, non è determinata dalle condizioni di vita, ma dall’interesse e l’affetto reciproco. E quindi questa relazione diventa importante. Mentre invece se uno giudica solamente una persona in base alle possibilità, alle capacità e alla salute, a prescindere da qualsiasi relazione, come fosse un “oggetto”, se uno pensa così, allora è bene che non vada avanti».

