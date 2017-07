INCENDI SUL VESUVIO E IN SARDEGNA/ Domate le fiamme a San Giuseppe Vesuviano (ultime notizie)

Incendi, situazione critica in Sardegna

INCENDI SUL VESUVIO, ULTIME NOTIZIE: FINALMENTE FIAMME DOMATE A SAN GIUSEPPE VESUVIANO - E’ stato finalmente domato l’incendio a San Giuseppe Vesuviano, che negli ultimi giorni ha letteralmente tenuto in scacco il territorio. Alla fine è stato risolutivo l’intervento dei Canadair, con l’azione degli aerei che si è concentrata dove le fiamme stavano iniziando a minacciare le case e le zone maggiormente abitate. A detta della Protezione Civile infatti resta ancora attivo un focolaio nella zona più periferiche, ma la situazione, che pure si era fatta estremamente critica, è stata definitivamente dichiarata sotto controllo. Su Twitter i vigili del fuoco che operano nella zona del Parco Nazionale del Vesuvio hanno pubblicato dei video che dimostrano come i danni delle fiamme, che pure ora sono stati finalmente domati, rischiano di lasciare il segno per moltissimi anni su uno dei patrimoni naturali più belli ed importanti di tutta Italia. Il Sindaco di San Giuseppe Vesuviano, Giuseppe Catapano, ha comunque rassicurato la popolazione ufficialmente sullo spegnimento degli incendi.

INCENDI IN SARDEGNA, ULTIME NOTIZIE: L’ISOLA CONTINUA A BRUCIARE - In Sardegna invece la situazione continua ad essere estremamente critica: solo nella giornata di venerdì 14 luglio sono stati richiesti interventi d’emergenza ai vigili del fuoco per lo scoppiare di ben 14 incendi, dei quali nella notte di sabato 15 luglio ne risultato attivi ancora cinque. L’isola continua a bruciare e la scarsità dei mezzi a disposizione rende difficili gli interventi di soccorso, in particolar modo in Gallura e a Budoni, dove al momento è attivo solamente un mezzo per provare a domare le fiamme. A Irgoli in Ogliastra la veemenza dell’incendio sta costringendo a un lavoro incessante i Canadair nello sganciare continuamente bombe d’acqua, ma la situazione sembra critica. Nella zona attorno al capoluogo, a Cagliari, la situazione è invece finalmente in via di miglioramento, anche se diverse persone hanno dovuto evacuare le loro abitazioni per diverse ore per cercare di sventare il pericolo delle fiamme. E’ stato soffocato prima che diventasse critico un altro incendio a Villacidro, nel Medio Campidano.

© Riproduzione Riservata.