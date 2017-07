INCIDENTE STRADALE/ Palermo, scontro frontale tra moto: 31enne ferito gravemente

Incidente stradale, le ultime notizie

Brutto incidente nella notte a Palermo: un giovane palermitano è rimasto gravemente ferito dopo lo scontro frontale con un'altra moto. Il 31enne è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Ingrassia, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico: nell'impatto ha riportato un trauma addominale. L'altro motociclista se l'è cavata invece con lievi ferite: è stato comunque trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Civico. L'incidente è avvenuto alle 3 circa. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente stradale, ma l'ipotesi più accreditata è quella dell'alta velocità. Ad indagare i vigili della sezione Infortunistica. Intanto entrambe le moto sono state sottoposte a sequestro giudiziario. Invece un 72enne è morto a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente di cui è rimasto vittima ieri mattina a Marsala. Alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, ha perso il controllo del mezzo, andandosi a schiantare contro un'auto parcheggiata sul margine destro della strada.

INCIDENTE STRADALE: ULTIME NOTIZIE DI OGGI 15 LUGLIO 2017

SETTIMO MILANESE, AUTO SI RIBALTA: GRAVE UN 30ENNE



Lotta tra la vita e la morte un uomo di trent'anni a causa di un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, sabato 15 luglio, a Settimo Milanese. Il sinistro, avvenuto nel comune alle porte di Milano alle prime luci dell'alba, ha visto coinvolta una sua automobile. Alle 5.30 circa l'automobile del trentenne si è ribaltata in un campo, ma il conducente è stato trovato all'esterno dell'abitacolo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, infatti la centrale operativa del 118 ha mandato sul posto un'ambulanza e un'automedica. L'uomo, trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda in codice rosso, è in pericolo di vita. Non cosciente e con diversi traumi sul corpo, è stato anche intubato. La dinamica dell'incidente stradale però non è stata ancora chiarita: se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Rho che hanno effettuato i primi rilievi dopo il sinistro.

