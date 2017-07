Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 15 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 84/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 15 LUGLIO 2017: I NUMERI VINCENTI

LOTTO, I CENTENARI - Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano tra poche ore con l’estrazione del sabato sera. C’ è l’emozione della festa e c’è la consueta trepidazione per un jackpot che sale sempre di più, protagonista assoluto di una narrativa travolgente per i giocatori. E allora, visto che c’è ancora un po’ di tempo per giocare e scegliere bene i propri numeri, vediamo un po’ - per quanto riguarda il Lotto - qual’è la situazione dei numeri ritardatari. Il massimo centenario è il numero 21 sulla ruota di Bari, che manca da ben 197 estrazioni, mentre il minor ritardatario lo troviamo sulla ruota di Milano, è il 25 che manca da soli 33 turni. Ad ora i numeri centenari sono soltanto cinque e ben distribuiti sulle varie ruote, facendo capolino in quella di Bari, come detto, e poi in quella di Cagliari (76, che manca da 126 turni), Genova (68, latitante da 125 estrazioni), Palermo (82, che non si trova da 116 estrazioni) e sulla ruota Nazionale (8, assente da 108 turni). Per quanto riguarda invece i “giovani” ritardatari (quelli con meno di 40 turni di ritardo), li troviamo concentrati specialmente sulla ruota di Milano e di Napoli, con quattro numeri ciascuna (42, 18, 13 e 25 per Milano; 23, 40 , 3, 88 per Napoli) mentre il quadro si completa con la ruota di Bari (9 e 51), quella Nazionale (66 e 80), quella di Roma (59) e quella di Torino (46).

LA SMORFIA - E per chi volesse un consiglio dalla smorfia napoletana per i numeri da giocare a Lotto, 10eLotto o Superenalotto, abbiamo deciso di rifarci al caso di cronaca più positivo degli ultimi giorni. Si tratta di quanto accaduto a Sabaudia dove un campione di nuoto, affetto dalla sindrome di down, è riuscito a salvare una bambina che stava annegando. Il giovane campione di 17 anni ha sentito le grida di aiuto di due bambine, una di 10 e una di 14 anni, con la più piccola che non riusciva a stare a galla. La famiglia di Valerio, questo il nome del ragazzo campione di nuoto, ha raggiunto le due bambine e lui è riuscito a tenere la testa della bambina fuori dall’acqua e a trarla a riva dove stavano già arrivando i soccorsi. Tutto è finito nel migliore dei modi e Valerio è diventato un vero eroe. La smorfia napoletana ci dice che da questo episodio si può giocare l’1 (è sia il bambino che il mare) il 55, che è il campione, il 45 che è il disabile, il 54 che significa nuoto, e il 56 che è l’eroe. Saranno numeri in grado di compiere un altro piccolo miracolo? Nell’attesa di scoprirlo facciamo anche noi i complimenti al bravo Valerio, coraggioso e altruista. Dove sia la disabilità, in questo proprio non si vede.

COME LO SPENDO IL JACKPOT? - E se per pura fortuna oggi doveste vincere il jackpot del Superenalotto? O sbancare il Lotto con un terno secco, per non parlare del fatto che possiate mettere le mani sul bottino pieno del 10eLotto, magari azzeccando pure il numero oro… cosa fareste? Certo dopo i festeggiamenti e il “regolamento” di conti in sospeso su cose che “avreste sempre voluto fare, ma…” (mi raccomando con moderazione), ecco qui un’idea tratta dai progetti di Kickstarter attraverso cui potreste togliervi uno sfizio e far diventare una realtà imprenditoriale una idea innovativa. Tra i progetti che ancora devono arrivare al proprio “goal” economico segnaliamo Kujo Yardwear, un nuovo tipo di scarpa da lavoro che promette di coniugare la leggerezza e la comodità di una scarpa da tennis con la robustezza degli stivali da lavoro, almeno per le piccole grandi attività di cura del verde della propia villetta (senza trascurare che sono scarpe di una certa eleganza, pur se il produttore non è italiano). Certo, magari la tentazione di spendere 20mila dollari - tanto serve per ultimare la raccolta fondi del progetto - per trovarvi poi a poter acquistare un paio di scarpe e mettervi a lavorare il giardino, quando potreste ormai permettervi un villone e relativa servitù potrebbe anche non stuzzicarvi troppo, ma ricordate che è sempre meglio tenere il più possibile i piedi per terra…

SUPERENALOTTO, LE VINCITE DELL’ULTIMO CONCORSO - Le quote dell’ultima estrazione del Superenalotto si sono collocate nel solco piuttosto deludente degli ultimi concorsi. Il Jackpot ovviamente è rimasto bel bello a pascersi e a crescere, ma anche il 5+1 e i concorsi “stella” fino a 4 non hanno visto nessun vincitore. Una brutta botta diciamo, almeno per l’ultimo concorso, e tutto “grasso che cola” per quello di oggi. In ogni caso, le vincite hanno premiato otto fortunati che hanno totalizzato 5 punti vincendo 20mila e 400 euro circa, poco piu di 280 euro per i 582 vincitori con 4 punti e quote popolari per i vincitori con 3 punti (22 euro) e 2 punti (5 euro). Per i vincitori con la “stella” i 77 che hanno indovinato il 3 stella hanno vinto 2.200 euro, i 2 stella hanno totalizzato 100 euro, i vincitori con 1 stella 10 euro e quelli con 0 stella 5. Insomma, un po’ pochino, ma si spera che presto la situazione possa cambiare, magari con una megavincita da sbancare il jackpot. Succederà? Questo è ancora da capire, ma per saperlo, in fondo basta un po’ di pazienza e saper aspettare fino a questa sera…

