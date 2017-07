PREVISIONI METEO/ Ondata di maltempo al meridione (oggi, 15 luglio 2017)

Allerta meteo - La Presse

ALLERTA METEO: ONDATA DI MALTEMPO AL SUD (OGGI, 15 LUGLIO 2017) - Il weekend si apre con una vera e propria ondata di maltempo al meridione del nostro paese. La giornata di oggi, sabato 15 luglio 2017, prevede situazioni un po' particolari al sud con l'allerta meteo lanciata in diversi posti. La mattinata scorrerà via tutto sommato tranquilla, per vedere poi situazioni molto complesse nel pomeriggio. Sarà colpita soprattutto la catena degli Appennini con i temporali che partiranno dall'entroterra tra Abruzzo e Lazio fino a colpire la Calabria. Saranno invece tranquille sia le isole, Sicilia e Sardegna, sia la costa adriatica soprattutto la Puglia. Le temperature minime al centro-sud saranno attorno ai ventuno gradi di Campobasso e Potenza nella mattinata mentre le massime arriveranno ai trentuno di Cagliari, Catanzaro e Palermo. Questi temporali porteranno a un netto peggioramento già nella giornata di domani quando saranno ancora più persistenti.

PREVISIONE DEL TEMPO: SOLE AL NORD ITALIA - Le previsioni del tempo di oggi, sabato 15 luglio 2017, ci parlano di una giornata di sole nel centro-nord del nostro paese. Una situazione invertita rispetto alla scorsa settimana quando il sole al sud era in contrasto con le precipitazioni del settentrione. Nonostante questo ci saranno diverse situazioni di pioggia con leggere precipitazioni nella prima mattinata sul Trentino Alto Adige e situazioni simili nel pomeriggio anche sull'alta Lombardia. Per il resto la giornata dovrebbe essere in parte condizionato dallo spostamento dell'anticiclone Caronte che porterà anche ad aumento delle temperature. Le correnti invece tireranno da nord verso sud così come i venti anche se questo non dovrebbe portare nessuna ripercussione. Le temperature massime tra al settentrione saranno sui trentuno gradi di Bologna nel pomeriggio, mentre le minime si aggireranno sui venti di Aosta.

