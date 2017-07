STEPHEN HAWKING/ Video, la figlia: “com'è crescere con un genio? Ha una risposta per tutto”

Stephen Hawking (Foto: da Wikipedia)

COM'È CRESCERE CON STEPHEN HAWKING: PARLA LA FIGLIA

LUCY HAWKING: "HA UNA RISPOSTA PER TUTTO"

«Mio padre ha una risposta per tutto»: a parlare è Lucy, figlia del celebre scienziato Stephen Hawking. In un'intervista a BBC News ha rievocato i ricordi d'infanzia che la legano a suo padre, noto soprattutto per i suoi studi sui buchi neri e sull'origine dell'universo. Ha raccontato ad esempio il momento in cui, ad una sua festa di compleanno, un bambino chiese a suo padre cosa accadrebbe se una persona cadesse in un buco nero. «Diventi come gli spaghetti», la risposta dello scienziato. Ora Lucy Hawking fa la scrittrice, ma all'epoca si immaginava mentre viaggiava nello spazio mentre suo padre le spiegava i misteri del cosmo. Nell'intervista ha raccontato anche di quando suo padre seminava il panico tra i vicini a Cambridge quando andava a tutta velocità sulla sedia a rotelle mentre i due figli piccoli gli correvano di fianco. «Come fa un handicappato a girare da solo? Si chiedevano. Non riuscivano ad elaborare quella scena», afferma sorridendo Lucy Hawking.

L'UMORISMO DI STEPHEN HAWKING

La scienza non è mai stato un argomento riservato per Stephen Hawking, neppure quando si confrontava a cena con i suoi colleghi. Per i più piccoli quei temi apparivano straordinari, ma non erano esclusi dalla conversazione: i bimbi potevano intervenire e porre qualsiasi domanda, ottenendo sempre una risposta. Per i suoi figli è senza dubbio un esempio di perseveranza, ma lo è anche per chi si trova in situazioni difficili, visto che la sua storia è fatta di ostacoli da superare. Dagli anni '80 è vincolato all'immobilità a causa di una malattia del motoneurone, diagnosticatagli già nel 1963. Per questo riesce a comunicare solo con un sintetizzatore vocale. E ciò non lo ferma. «Lui vuole comunicare con altri essere umani, a livelli altissimi, e sempre con umorismo», ha concluso Lucy Hawking nell'intervista.

© Riproduzione Riservata.