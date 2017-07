TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Marche, sisma M 1.0 a Macerata (15 luglio 2017, ore 1:15)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 1.0 M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 15 LUGLIO 2017) - Scossa di terremoto nella notte di sabato 15 luglio, alle ore 00:20 in provincia di Macerata, a Pieve Torina, in provincia di Macerata. L’ipocentro del terremoto è situato a 11 chilometri di profondità, con la scossa che ha avuto comunque una magnitudo modesta di 1.0. Il paese di Pieve Torina ha rappresentato l’epicentro esatto del terremoto: altri paesi in provincia di Macerata nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma sono Fiordimonte e Pievebovigliana (3 km), Muccia (4 km), Montecavallo (7 km), Fiastra (8 km), Serravalle di Chienti (9 km) e Acquacanina e Camerino (10 km). Nel raggio di 20 km dall’epicentro si trovano Visso e Ussita (13 km), Sefro (14 km), Bolognola (15 km), Pioraco (16 km), Caldarola (17 km), Cessapalombo, Serrapetrona, Preci e Castelsantangelo sul Nera (18 km), Castelraimondo e Fluminata (19 km) e infine Camporotondo di Fiastrone e Belforte del Chienti (20 km), sempre tutti in provincia di Macerata.

TERREMOTO IERI NEL LAZIO, SCOSSA DI 2.1 M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 14 LUGLIO 2017) - Ancora una scossa di terremoto nel reatino nella giornata di venerdì 14 luglio, con la città di Accumoli, già duramente provata dalle tante scosse fattesi registrare nel Centro Italia, che ha sentito distintamente il sisma delle ore 14:15 di magnitudo 2.1, con epicentro a 6 chilometri a NordOvest da Accumoli ed un ipocentro del sisma a 12 chilometri di profondità. Oltre ad Accumoli in provincia di Rieti, l’altro Comune entro 10 chilometri dall’epicentro del sisma è stato quello di Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Nel raggio di 20 chilometri dall’epicentro del terremoto si trovano Norcia (11 km), Cittareale e Amatrice (13 km), Cascia (15 km), Montegallo (17 km), Acquasanta Terme (18 km) e Castelsantangelo sul Nera (19 km), Comuni situati nelle province di Perugia, Rieti, Ascoli Piceno e Macerata.

