Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, “pronti a reazioni forti con nuove sanzioni Onu”

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE: COREA DEL NORD E L’ULTIMA MINACCIA ALL’ONU

Un ricatto, l’ennesimo compiuto da Pyongyang in un’ottica sempre più da terza guerra mondiale, o forse più da “seconda guerra fredda”: le tensioni mondiali crescono attorno al Medioriente e sul Pacifico, con i due grandi protagonisti che rimangono sempre Usa e Russia-Cina, con Pechino che nei confronti del regime di Kim Jong-un si dimostra sempre pronta a due misure e due pesi. Condanne da un lato e accordi, di continuo, dall’altro, il governo di Pechino non sta certamente facendo un “piacere” a Trump e all’Onu con questa continua doppia azione e pare che in Consiglio di Sicurezza siano volate parole importante tra l’Occidente e il ramo Russia-Cina per cercare un accordo univoco di condanna alla minaccia nucleare di Pyongyang. Intanto arriva l’ennesimo ricatto da Kim e questa è volta è diretto esclusivamente contro l’Onu: «La Corea del Nord minaccia "misure corrispondenti" con l'arrivo di ulteriori sanzioni punitive da parte del Consiglio di Sicurezza dell'Onu», spiega l’agenzia del regime Kcna, con un messaggio ufficiale del portavoce del Ministero degli Esteri.

Le discussioni al Palazzo di Vetro non piacciono per nulla ai vertici del regime che prova così a forzare la mano anche per vedere come si può comportare l’alleato-guardingo cinese. «Se dovessero maturare nuove sanzioni la risposta alla risoluzione sarà come un atto di giustizia», o forse di guerra, hanno “dimenticato” di scrivere i diplomatici nordcoreani.

Dopo l’Onu, ecco il capitolo consueto ideologico dedicato agli Stati Uniti, con il ministro degli Esteri che ribatte ancora «È tempo per gli Usa di rivedere le sue prospettive sulla posizione strategica della Corea del Nord che ha raggiunto picchi luminosissimi. Ad ogni modo, gli Usa stanno invitando il loro tragico destino ricercando le sanzioni e premendo per una campagna contro la Corea del Nord». Kim Jong-un si ritiene ora, dopo il successo dell’ultimo lancio missilistico intercontinentale, una potenza nucleare al pari di Cina e Stati Uniti e per questo vuole trattare con ruolo non di minoranza. Trump fa “spallucce” e cerca un aiuto da Xi Jinping, cercando di capire quale sia la vera posizione della Cina in tutta questa complicata e mondiale faccenda.

