Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: attentato a Gerusalemme. Attacco in Egitto (15 luglio 2017)

Ultime Notizie - La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). ATTACCO TERRORISTICO IN EGITTO - Ennesimo attacco terroristico in una località balneare egiziana, dove oggi pomeriggio un terrorista si è infiltrato in un reso. L'uomo che sembrerebbe essere arrivato a nuoto, era armato di coltello, egli prima di essere fermato dalle forze di sicurezza che presidiano tutte le spiagge, ha avuto il tempo di uccidere due donne e ferirne altre quattro. L'attentatore allo stato attuale è stato trasferito presso una locale caserma per essere interrogato, e ancora si disconoscono le motivazioni del gesto. Le donne uccise dovrebbero essere di nazionalità ucraina, non si hanno notizie invece della provenienza delle quattro ferite.

NON ACCENNANO A PLACARSI GLI SBARCHI - È ormai una continua e perdurante emergenza quella degli sbarchi sul suolo italiano, da parte di migranti provenienti dai paesi africani, che sfruttano il nostro paese come porta d’ingresso per l’Europa. Solo oggi arrivati in Italia oltre cinquemila clandestini, tutta gente raccolta tra le onde del mar Mediterraneo da svariate imbarcazioni, comprese quelle appartenenti alle Organizzazioni non governative, organizzazioni di cui l’Italia vorrebbe una pregnante regolamentazione. È proprio su questo punto smentita da un alta fonte della commissione l’affermazione del nostro ministro dell’interno, che dava per certo una nuova regolamentazione, regolamentazione che a quanto sembra non è neppure nell’agenda politica dei ventotto leader dell’unione.

ALLE SOGLIE DEI 2300 MILIARDI IL DEBITO PUBBLICO - Sarà abbattuta presto la soglia psicologica dei 2.300 miliardi, un cifra mostruosa che anche i più ottimisti non riescono a vedere azzerare. Stiamo parlando del debito pubblico del bel paese, debito che continua nonostante gli sforzi del governo a salire in maniera lenta ma costante. Nell’ultimo report edito da Bankitalia il debito nell’ultimo mese è salito di oltre otto miliardi di euro, un innalzamento dovuto per gran parte al maggiore fabbisogno delle amministrazioni pubbliche. Il dato suscita preoccupazione con il ministro dell’economia Pier Paolo Padoan che commentando le cifre con i giornalisti ha assicurato che l’esecutivo sta facendo tutto il possibile per far invertire la tendenza di quello che sempre di più è vista come la vera zavorra del nostro paese. In tale contesto da sottolineare comunque come la banca centrale evidenzi un rafforzamento del PIL, che potrebbe ritornare ai livelli pre crisi già alla fine dell'anno corrente, un altra Buona notizia è quella relativa alla disoccupazione, in leggera diminuzione ad aprile.

ATTENTATO A GERUSALEMME - Nuovo sanguinoso attentato nella spianata della città santa questa mattina. Erano infatti le sette el mattino quando tre attentatori si sono lanciate contro le guardie di sicurezza che presidiano la zona. Nell’attacco due guardie di sicurezza sono state uccise, uccisi anche i tre attentatori. Secondo le prime indiscrezioni gli attentatori erano armati con alcuni fucili artigianali, non si capisce però come queste siano riuscite ad essere introdotte nella spianata, uno dei luoghi più protetti del pianeta. Non è la prima volta che il luogo viene attaccato, nei precedenti attentati sono morti 43 israeliani e tre stranieri.

TOUR DE FRANCE, FABIO ARU MANTIENE LA MAGLIA GIALLA - Fabio Aru ha mantenuto la maglia gialla al traguardo di Foix, rispondendo agli attacchi portati dalla Sky, che oggi ha portato l'attacco doppio di Landa, in fuga con Contador, e Kwiatkowski. Nell'ultima salita, Froome ha cercato di attaccare il capitano dell'Astana, che si è difeso ottimamente, arrivando insieme ai migliori (Bardet, Froome e Rigoberto Uran) dopo un'inedita tappa di soli 100 chilometri. Parigi è ora più vicina, anche se per Aru un altro banco di prova ancora più importante sarà già questa domenica, con il percorso della tappa di dopodomani segnalato dagli addetti ai lavori come più difficile rispetto a quello odierno.

CALCIOMERCATO, BONUCCI E' IL COLPO DEL MILAN - E' il colpo dell'estate. Il Milan ha acquistato Leonardo Bonucci per 40 milioni di euro dalla Juventus. Il calciatore, dopo una trattativa lampo, è sbarcato oggi a Milano, dove è stato salutato dalla folla entusiasta del tifo rossonero. Bonucci, accompagnato dal suo procuratore Lucci, artefice della trattativa, ha firmato oggi il suo contratto al quarto piano di Casa Milan, dove ad attenderlo c'era l'amministratore delegato Fassone. Mirabelli e il resto della squadra, ad eccezione degli infortunati Romagnoli e Suso, sono invece partiti in Cina, per le due partite della International Champions Cup, contro il Borussia Dortmund ed il Bayern Monaco. Un altro colpo ormai ufficiale è quello di Biglia, capitano della Lazio, arrivato per la cifra di 17 milioni di euro più 2 di bonus. Domani mattina il calciatore effettuerà le visite mediche per il club rossonero, che così mette a segno il nono acquisto (se si esclude l'arrivo di Antonio Donnarumma) di una campagna acquisti trionfale.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 15 LUGLIO 2017 (ULTIM'ORA). FORMULA 1, LE MERCEDES SVETTANO A SILVERSTONE - Prime prove libere all'insegna della Mercedes in quel di Wimbledon. Bottas, vincitore dell'ultimo Gran Premio d'Austria disputato domenica scorsa, è arrivato primo in entrambe le sessioni, precedendo il proprio compagno di squadra Lewis Hamilton. Nelle seconde prove libere le Ferrari hanno avvicinato le prestazioni delle Frecce d'argento, posizionandosi al terzo e quarto posto, con Raikkonen e Vettel, distanziati rispettivamente di 3 e 4 decimi rispetto ai due rivali della Mercedes.

© Riproduzione Riservata.