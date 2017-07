27ENNE MORTA AL LUNA PARK/ San Benedetto del Tronto, aperta indagine per omicidio colposo (ultime notizie)

Cade dalla giostra del Luna Park (Foto: da Pixabay)

E' stato aperto un fascicolo per omicidio colposo in merito al drammatico caso della 27enne morta al luna park di San Benedetto Del Tronto. A riferirlo è oggi RaiNew.it che rivela la voglia di giustizia della famiglia, in particolare della madre della vittima che continua a non darsi pace per quanto accaduto. Francesca Galazzo voleva realizzare il suo desiderio di essere "scagliata" verso il cielo e per questo era salita insieme ad un'amica sullo Sling Shot, tra una fionda ed una catapulta, ma per lei quel desiderio alla fine si è rivelato fatale. In un solo secondo Francesca avrebbe dovuto raggiungere 55 metri di altezza, ma qualcosa non sarebbe andato per il verso giusto. A meno della metà del minuto di evoluzioni previsto, la giovane è scivolata fuori dalla capsula gravitazionale precipitando nel vuoto. La morte è sopraggiunta in seguito ai gravissimi traumi riportati. Francesca lascia una bimba di 2 anni ed una intera famiglia disperata, ma che ad un giorno dalla tragedia non smette di chiedere giustizia. Anche per questo è stata aperta dalla procura di Ascoli Piceno una inchiesta a carico di ignoti, sebbene le persone coinvolte nell'attrazione mortale sarebbero molteplici, da chi l'ha progettata a chi ha rilasciato le autorizzazioni. In ballo resta sempre la tesi del panico che avrebbe potuto cogliere la 27enne al punto da portarla a slacciarsi la cintura. Le indagini in corso dovrebbero chiarire anche questo aspetto importante.

MORTA AL LUNA PARK: SI INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO CONTRO IGNOTI

MADRE RESPINGE LA TESI DEL PANICO

La famiglia di Francesca Galazzo respinge con forza la tesi che l'amata figlia, colta dal panico, possa volontariamente essersi slacciate le cinture. "Mia figlia non era certamente il tipo", ha commentato disperata la madre, sostenuta poi dalla testimonianza dell'amica che era con lei sulla maledetta giostra della morte. Secondo quanto riferito alla polizia, una gamba di Francesca sarebbe scivolata all'esterno della capsula e proprio mentre la 27enne cercava di recuperarla, il rollbar appoggiato al petto si sarebbe aperto facendo precipitare la 27enne nel vuoto. Francesca avrebbe tentato di aggrapparsi perdendo però la presa quando la capsula ha effettuato una rotazione su se stessa di 360 gradi. La giostra dopo il drammatico incidente costato la vita alla giovane è stata posta immediatamente sotto sequestro e su di essa saranno ora eseguite le apposite consulenze tecniche disposte dalla magistratura. La medesima giostra, infatti, già sette anni fa aveva fatto registrare un'altra vittima, la 46enne Laura Cristofoletto, in quel caso morta a causa di un infarto. Disperata anche la titolare del gioco che continua a ripetere di non aver riscontrato alcun danno nel corso del collaudo avvenuto i primi di giugno. L'intera città di San Benedetto del Tronto è in lutto dopo una morte così assurda e che ha colpito l'intera comunità in attesa dei funerali di Francesca che si svolgeranno solo dopo l'autopsia fissata tra domani e martedì.

