BONUS NIDO DA MILLE EURO/ Da domani via alle domande: a chi spetta, requisiti, come ottenerlo (ultime notizie)

Le mamme sono pronte ai nastri di partenza: presto potranno presentare le domande per il bonus asilo nido. La data è stata segnata da tempo sul calendario, ma finalmente si è avvicinata: da domani, lunedì 17 luglio, sarà possibile richiedere il bonus di mille euro per i bimbi nati a partire dal 1° gennaio 2016. C'è anche l'orario: si comincerà alle 10! Non è necessario disporre dell'Isee, ma è importante dimostrare l'iscrizione al nido per ottenere il beneficio. Per questo primo anno è stato fissato a 144 milioni di euro il tetto massimo di spesa, quindi una volta esaurito non sarà più possibile presentare le domande. Di conseguenza domani si verificherà un vero e proprio "assalto": bisognerà affrettarsi per non perdere la chance di ricevere mille euro per il pagamento del nido. Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre, ma è evidente quanto sia importante non aspettare. Le modalità: online, attraverso i servizi telematici dell'Inps, via telefono, rivolgendovi di persona ad un patronato.

BONUS NIDO: A CHI SPETTA, LE ISTRUZIONI PER OTTENERLO

IL CONTRIBUTO NON PREVEDE LIMITI DI REDDITO

Il bonus di mille euro è destinato al pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati per bambini fino a tre anni. In alternativa si può chiedere il pagamento dell'assistenza presso la propria abitazione per i bimbi della stessa età che sono affetti da gravi patologie croniche. Il bonus non viene erogato in un'unica soluzione, ma suddiviso in 11 rate da 91 euro, quindi con cadenza mensile. La somma sarà versata dall'Inps in un'unica soluzione solo per il supporto domiciliare. In questo caso è richiesto anche il certificato medico e che chi presenta la domanda sia convivente con il bimbo. Non è previsto alcun limite di reddito massimo per accedere a questo beneficio, riconosciuto ai residenti in Italia, con cittadinanza italiana o comunitaria, e agli extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari. Anche i cittadini stranieri che hanno status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria hanno diritto al bonus nido.

