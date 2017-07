Donna trascinata dalla metro/ Roma, indagato il macchinista: "Ora si scateneranno contro di me"

Donna trascinata dalla metro a Roma (Foto: LaPresse)

Parla con un filo di voce Natalya Garkovich, la donna trascinata dalla metro che ripartiva dalla stazione Termini di Roma. È comprensibilmente stordita nel letto della terapia intensiva del policlinico Tor Vergata. Non è intubata e le sue condizioni cliniche sono buone dopo aver subito un intervento alla mandibola, alla gamba e agli arti. Lo shock è stato tanto, anche per questo fatica a ricordare cosa le è successo. «So solo che stavo salendo sulla metro, ho sentito urla e poi non mi ricordo più niente. Ho aperto gli occhi e mi sono trovata qui». Al suo fianco ora solo la sorella e una ragazza di un'associazione bielorussa che alla connazionale ha garantito di poter contare su di loro per qualsiasi assistenza necessiti. Natalya Garkovich non è stata ancora ascoltata dagli agenti del commissariato Viminale, titolari dell'inchiesta, perché le sue condizioni non lo consentivano. Non si sa molto di lei: come riportato da Repubblica, pare facesse la badante a casa di una coppia di anziani e mercoledì, giorno in cui è stata trascinata dalla metro, stesse tornando a casa dopo aver fatto la spesa.

DONNA TRASCINATA DALLA METRO, INDAGATO IL MACCHINISTA

IL CONDUCENTE: "NON VOGLIO FINIRE SOTTO I RIFLETTORI"

Le indagini per ricostruire quanto accaduto alla donna trascinata dalla metro comunque non si sono fermate: Gianluca Tonelli, il macchinista accusato di non aver fermato il treno, è ora indagato per lesioni. SI è barricato nella sua casa a Ostia Antica. I colleghi lo hanno chiamato per dirgli dei video: «Non voglio finire sotto i riflettori. Ora si scateneranno contro di me». Di sicuro verrà ascoltato nelle prossime ore dalla commissione interna d'inchiesta dell'Atac, così anche il resto del personale in servizio al momento dell'incidente. Dalla guardia giurata che ha provato a salvare la donna trascinata dalla metro ai meccanici del deposito Magliana della metro B, passando per gli addetti al customer care della stazione Termini. Tutti dovranno fornire i dettagli necessari per ricostruire l'accaduto nei minimi particolari. Intanto due croniste che si erano spacciate per conoscenti di Natalya Garkovich si sono infilate nel reparto: identificate dalle guardie giurate, sono state cacciate da una dottoressa che ha promesso loro di denunciarle. Gli altri cronisti presenti sono stati identificati, ma non denunciati.

© Riproduzione Riservata.