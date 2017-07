INCIDENTE STRADALE/ Milano, scontro tra due auto: 5 feriti, una 20enne in fin di vita (oggi 16 luglio 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

E' stato un inizio di week end ancora rovente, non solo per le alte temperature ma per i drammatici incidenti stradali che si sono registrati su strade e autostrade italiane nelle passate ore. Anche questa nuova domenica si è aperta con alcune notizie tragiche: nella notte un tremendo incidente stradale è costato la vita ad un giovane di 26 anni. Il fatto, come rivela Today.it, si è consumato in via Abelardo Pecorini a Milano, intorno alle 3 del mattino. Stando ad una prima ricostruzione resa nota dalla polizia locale, il ragazzo si trovava in sella al suo Piaggio Liberty ma, arrivato alla rotonda che regola l'incrocio di via Zante, ha perso il controllo schiantandosi contro un palo. Ancora ignote le cause che avrebbero portato il 26enne a perdere il controllo del mezzo. In seguito allo schianto, le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasportato d'urgenza in ambulanza presso il vicino policlinico, è giunto in Pronto Soccorso in codice rosso ma sarebbe poi morto poco dopo il ricovero proprio a causa delle ferite riportate. Sull'incidente stradale mortale che ha nuovamente macchiato di sangue le strade milanesi, sono incorso tutti gli accertamenti del caso per fare piena luce su dinamiche e causa dello schianto drammatico.

INCIDENTE STRADALE: MILANO, UN MORTO E 5 FERITI GRAVI

SCHIANTO TRA DUE AUTO: 20ENNE GRAVE

Un nuovo incidente stradale è avvenuto sempre nella notte in provincia di Milano. Questa volta siamo a Sesto San Giovanni, in Viale Fulvio Testi dove intorno alle 3:00, stando a quanto riferito da MilanoToday.it si sarebbe registrato un drammatico scontro tra due vetture, una Fiata Punto e una Peugeot 2016. Il sinistro sarebbe avvenuto precisamente all'incrocio con via Clerici. La centrale operativa del 118, alla luce della gravità dell'incidente, avrebbe prontamente inviato sul posto in codice rosso quattro ambulanze e due automediche. Per estrarre le persone coinvolte, cinque in tutto, dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Si tratta di ragazzi quasi tutti giovanissimi, tre dei quali tra i 16 ed i 21 anni. Una ragazza di 20 anni risulta essere in gravissime condizioni ed ora lotta tra la vita e la morte ma anche gli altri quattro feriti appaiono gravi. Ancora ignota la dinamica del terribile incidente stradale sulla quale sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Sesto San Giovanni, ma probabilmente a provocare il sinistro potrebbe essere stata una mancata precedenza.

© Riproduzione Riservata.