SARAH STAGE/ Foto, pancia piatta per la modella incinta di 6 mesi, mette a rischio il bimbo per il fitness?

SARAH STAGE: PANCIA PIATTA NONOSTANTE LA GRAVIDANZA - Sarah Stage è una modella statunitense di 33 anni, molto nota al pubblico che segue la sua attività da influencer su Instagram, mettendo in luce le varie attività che la Stage tiene soprattutto riguardo il mondo del fitness e del restare in forma. Troppo in forma, secondo qualcuno, visto che Sarah Stage ha appena annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio, dopo la nascita del primogenito James tre anni fa. In una foto pubblicata proprio su Instagram, però, la pancia di Sarah è estremamente piatta, quasi come la gravidanza non fosse iniziata. Questo ha scatenato una sequela di commenti di fans preoccupati del fatto che, per curare la propria immagine, Sarah Stage non stia seguendo una corretta alimentazione e stia mantenendo uno stile di vita che potrebbe nuocere al bambino. Polemiche che c’erano state per la modella anche in occasione della precedente gravidanza.

SARAH STAGE: POLEMICHE PER LA MODELLA - Proprio con un post su Instagram, Sarah Stage ha voluto però mettere fine alle polemiche che l’hanno vista protagonista, soprattutto perché hanno investito una sfera, quella della salute del suo bambino, sulla quale la modella non ha nessuna voglia di scherzare. Questo il suo messaggio su Instagram: “Sono in un momento nella mia vita dove la mia felicità, la pace e la gioia sono la mia priorità. Soprattutto nell’essere incinta di 6 mesi non c'è spazio per nessuna negatività, quindi per favore portate i cattivi pensieri altrove. Il mio bambino è sano e pensavo che dopo la nascita di James la gente sarebbe stata più comprensiva durante questa gravidanza e si sarebbe tenuta per sé i suoi commenti ignoranti... Siamo tutti diversi ed è questo che ci rende speciali e uniche! Comunque grazie alle persone che stanno continuando a sostenermi anche in questo momento.” Incinta di sei mesi, Sarah Stage presenta effettivamente una pancia straordinariamente piatta, ma queste dichiarazioni sembrano scacciare davvero ogni preoccupazione sulla salute del bambino.

