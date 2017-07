AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: code e incidente su A14 (ultime notizie, oggi 17 luglio 2017)

Autostrade, bollettino traffico (LaPresse)

Prosegue la situazione di vacanze/esodo estivo sulle autostrade italiana: come sempre in settimana le code e le criticità per la viabilità sono in diminuzione, ma con le varie ed eventuali forme di vacanze degli italiani (sempre meno “canoniche”) sono comunque tanti i vacanzieri che si mettono in viaggio verso le mete di villeggiatura anche nei giorni feriali. Sul fronte traffico, come segnala il bollettino in tempo reale sul sito di Autostrade per l’Italia, va segnalata coda in corrispondenza del Piazzale Francese verso Courmayeur, in direzione Italia presso il Traforo del Monte Bianco. L’attesa prevista è di circa 15 minuti, con la coda dei vacanzieri in “fuga” dalla Francia verso le mete italiane; andando decisamente verso sud, coda in uscita a Castellammare di Stabia, provenendo da Napoli, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria nel tratto di A3 Napoli-Salerno in direzione Reggio Calabria presso il km 22.6.

AUTOSTRADE E BOLLETTINO TRAFFICO: ULTIME NOTIZIE, ESODO ESTIVO, INFO E SITUAZIONE

INCIDENTE SULL’A14 A FAENZA

Proseguendo nel bollettino traffico sulle autostrade italiane in questa metà giornata di inizio settimana, segnaliamo anche un incidente abbastanza grosso avvenuto sull’A14 nel tratto fra Cesena Nord e Faenza in direzione A1 presso il km 64,5. La coda è ingente e in aumento con circa 5 km di colonne di veicoli praticamente fermi per l’intervento dei mezzi di soccorso che dovranno spostare le due auto tamponate a centro carreggiata. Nella direzione opposta, verso Taranto code per 2-3 chilometri per i consueti “curiosi” che tra Faenza e Forlì rallentano per vedere cosa succede dall’altra parte della carreggiata; tra le ultime segnalazioni di traffico intenso invece segnaliamo coda sull’A1 tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, in direzione Milano per forte code a tratti presso il km 286.

