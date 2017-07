Bonus Asili nido/ Inps online, oggi si presentano le domande: i requisiti (ultime notizie)

Bonus nido da mille euro (Foto: LaPresse)

Semaforo verde per il bonus nido: oggi è il primo giorno utile per presentare domanda per il contributo da mille euro su base annua destinato alle famiglie con bimbi nati o adottati dal 1° gennaio 2016 e iscritti a nidi pubblici e privati. Si comincia alle 10, ma c'è tempo fino al 31 dicembre prossimo. Facile prevedere che il portale dell'Inps, il suo contact center e i patronati verranno presi d'assalto. Non solo perché non sono previsti limiti di reddito: i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 144 milioni di euro per l'anno in corso. Questo vuol dire che una volta terminate le risorse, non si potrà presentare la domanda e quindi ricevere l'assegno. Nella circolare pubblicata nei giorni scorsi, l'Inps a tal proposito ha spiegato che il bonus nido richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato secondo l'ordine di presentazione telematica della domanda. Per riuscire a rientrare tra i fortunati che riceveranno questo sostegno è importante farsi trovare pronti in fase di compilazione della domanda.

BONUS NIDO DA MILLE EURO: OGGI VIA DOMANDE ALL'INPS

LE PROCEDURE PER RICHIEDERE QUESTO SOSTEGNO

Come presentare la domanda per ottenere il bonus nido da mille euro? Può essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato (clicca qui per aprire la relativa pagina, poi bisogna effettuare l'accesso al servizio), In alternativa, con il Contact center, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile, o con patronato e intermediari Inps, grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi. In fase di compilazione della domanda bisogna specificare l'evento per il quale si richiede il beneficio, quindi se si tratta di "contributo asilo nido" o "contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione" per i bambini affetti da gravi patologie croniche. In quest'ultimo caso bisognerà allegare all'atto della domanda un'attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l'intero anno di riferimento, "l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

