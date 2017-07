Charlie Gard/ Ultime notizie: oggi il primo consulto del “pool” di medici al GOSH

Charlie Gard, le ultime notizie

Tutto in una settimana, al massimo in 10 giorni: il piccolo Charlie Gard oggi vedrà il primo consulto del pool di medici e specialisti deciso dall’Alta Corte di Londra nelle ultime udienze tenute venerdì scorso. Specialisti del GOSH, dell’ospedale Bambino Gesù, pro e contro le cure sperimentali proposte dal medico Usa Michio Hirano, anche lui arrivato a Londra per le prime visite sul corpo del piccolo bimbo inglese. Da un lato chi ritiene che continuare a “sperare” con le nuove cure sperimentali sia un inutile accanimento terapeutico, dall’altro chi invece considera questo ultimo tentativo un modo per difendere la vita e per dare ascolto ai genitori Chris e Connie, decisi a proseguire con il trattamento sperimentale. La scienza è divisa in attesa che la Giustizia inglese prenda la sua scelta il prossimo 25 luglio: la polemica anti-tribunale del Mpv italiano e l’invito alla prudenza del Cardinale di Vienna, Cristoph Schönborn.

CHARLIE GARD: OGGI IL CONSULTO DEI MEDICI, IL 25 LUGLIO LA SENTENZA

GIGLI (MPV) E LA POLEMICA ANTI-TRIBUNALE UK

Anche per il Movimento per la Vita il caso di Charlie Gard non è rimasto per nulla in secondo piano in queste lunghe settimane che ci separano dalla prima sentenza della Corte inglese con la prossima, ovvero l’ultima, che si terrà a Londra il prossimo 25 luglio. Dopo aver a lungo ricordato, in “tandem” con la Conferenza Episcopale Italiana, che la cura e il rispetto per la vita devono essere sovrani, l’Mpv ha condotto una particolare battaglia contro il tribunale inglese e la stessa Alta Corte. «Sembra che ormai la vita di Charlie sia affidata alla fettuccia del centimetro che dovrebbe misurarne la circonferenza cranica. La magistratura britannica sta sprofondando nel ridicolo»: sono le parole molto dure espresse nella nota di Gian Luigi Gigli, presidente del Movimento per la vita italiano. Punto assai discusso è l’ultima “querelle” nata sulla grandezza del cervello del piccolo Charlie: «Sembra quasi che il punto in discussione – aggiunge Gigli all’AgenSir – sia se il cervello sia cresciuto o meno e non piuttosto se un bambino, per quanto disabile, abbia il diritto di vivere senza che giudici e medici possano arrogarsi il potere di condannarlo a morte».

IL CARDINALE DI VIENNA RICHIAMA ALLA “PRUDENZA”

Charlie Gard è una vicenda, che come si voglia guardarla, ha creato estrema confusione e ha sconvolto davvero tanti dai propri pregiudizi e principi. Il piccolo bimbo inglese anche per la Chiesa Cattolica è divenuto un simbolo positivo per riaffermare da un lato l’estremo aiuto e sostegno alla vita, e dall’altro un “caso” importante per confermare come non esistano su questi temi decisioni “assolute” e sempre valide, ma che bisogna osservare caso per caso senza sottovalutare nulla. Così la pensa il cardinale di Vienna, Cristoph Schönborn, durante la Conferenza in Irlanda a Limerick: «ogni vita umana deve essere protetta e sostenuta il più possibile», afferma senza remore l’Arcivescovo di Vienna davanti ai cronisti. Ribadisce però anche una necessaria prudenza che nel caso di Charlie è al quanto urgente: «il Catechismo della Chiesa cattolica, stabilisce che nessun medico è obbligato a praticare una terapia eroica o eccessiva o straordinaria. È una questione di giudizio prudenziale. E può essere molto difficile. Quando è eccessiva una terapia? E quando è fatta in base al sacro compito di proteggere la vita?». Per Schönborn dunque non bisogna prendere decisioni in fretta e furia, visto che per «emettere un giudizio prudenziale, si deve considerare ogni elemento della decisione».

