Estrazione/ VinciCasa "Win for Life" di oggi: formula rinnovata! I numeri vincenti (conc 29/2017)

VinciCasa, il concorso di Win for Life

Come promesso, VinciCasa è tornato carico di novità per l'estrazione speciale di oggi. In realtà diventerà un appuntamento tradizionale, perché la principale novità di questo concorso della famiglia Win for Life è proprio la quotidianità: ogni giorno verrà messa in palio la casa dei sogni. Potrete giocare ogni giorno dunque a soli due euro a VinciCasa, a partire da oggi. Il Gruppo Sisal ha deciso di rinnovare anche la formula per avvicinarsi ai bisogni dei consumatori. A non cambiare sono le modalità di gioco: bisogna continuare a scegliere 5 numeri su 40 per la schedina con una giocata minima di una combinazione. Se non si riescono a indovinare tutti i numeri vincenti, si può vincere indovinandone anche 4, 3 o solo 2 della combinazione fortunata. In tal caso si vince un premio in denaro. Ma chi indovina la cinquina estratta non vince solo la casa dei propri sogni, da scegliere liberamente su tutto il territorio italiano: si vincono subito anche 200.000 euro! Così si possono coprire le spese della nuova casa, in tutto o in parte, o per qualsiasi altra esigenza. Poi si hanno due anni di tempo, fino all'esaurimento dell'altro credito, per acquistare uno o più immobili: oltre alle case, potreste compare anche terreni, garage o qualsiasi altro tipo di bene immobile. L'estrazione di VinciCasa Win for Life è fissata alle ore 20.00. Come si ritira il premio di prima categoria? I vincitori dovranno presentare la ricevuta vincente presso gli Uffici Premi Sisal di Milano (Via A. Tocqueville 13) o di Roma (V.le Sacco e Vanzetti, 89). Prima di scoprire i numeri vincenti della nuova versione di VinciCasa, ecco quanto accaduto la settimana scorsa. La combinazione fortunata del concorso numero 28 è stata: 3-11-18-23-28. Il concorso speciale di Win for Life si rinnova, potreste farlo anche voi vincendo. E allora buona fortuna!

I NUMERI VINCENTI DI VINCICASA DI OGGI:

-

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare i numeri e le vincite per le estrazioni del Win For Life VinciCasa e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.