FRECCIAROSSA FERMO TRE ORE IN GALLERIA/ Firenze, video: al buio e senza aria condizionata, malori a bordo

Firenze, Frecciarossa fermo tre ore in galleria (Foto: da Pixabay)

Un guasto ha bloccato un treno Frecciarossa all'interno di una galleria e il viaggio per qualche centinaio di passeggeri si è trasformato in un incubo. Probabilmente qualcuno di loro si sarà sentito come l'eroe Odisseo descritto da Omero nel suo poema epico, ma purtroppo c'è chi ha accusato qualche malore. Tutto è cominciato alle 10 quando il treno, ripartito da pochi minuti dalla sosta nella stazione di Firenze Santa Maria Novella, si è bloccato nella galleria verso l'Appennino. Il guasto non poteva essere riparato rapidamente sul posto, nel tratto tra Castello e San Piero a Sieve, quindi verso le 11.30 è stato inviato un locomotore di soccorso, che ha agganciato il Frecciarossa guasto per trainarlo indietro. La situazione si è sbloccata alle 13.35: il traffico ferroviario sulla linea AV Firenze è tornato regolare, come spiegato dalle Ferrovie dello Stato sul suo sito ufficiale. La permanenza nel treno Salerno-Milano 9514 bloccato in galleria per oltre due ore è stata purtroppo tutt'altro che semplice per i passeggeri.

FIRENZE, FRECCIAROSSA FERMO TRE ORE IN GALLERIA: VIDEO

AL BUIO E SENZA ARIA CONDIZIONATA, MALORI A BORDO

Le condizioni si sono fatte difficili per le persone a bordo del treno rimasto bloccato per ore: il convoglio, stando alle testimonianze dei passeggeri riportate dal Corriere della Sera, è rimasto al buio a causa della mancanza di elettricità (il blocco ha tolto potenza al pantografo) e senza aria condizionata. Sui social network hanno poi sfogato la loro frustrazione: «Bloccati in galleria senza aria e senza informazioni. Una vergogna», scrive ad esempio un utente su Twitter. «Hanno aperto le porte e addirittura ci hanno fatto scendere se volevamo», scrive un altro su Facebook. Quando sono rientrati in stazione hanno ricevuto acqua e generi di prima necessità, poi sono stati trasferiti su un convoglio di "riserva" per proseguire il viaggio. Era stato predisposto anche un servizio di assistenza con personale del 118 a titolo precauzionale. Non sarebbero mancati infatti momenti di apprensione anche per il caldo, mentre un passeggero avrebbe accusato un malore per claustrofobia. FS ha assicurato che verrà loro rimborsato integralmente il biglietto.

© Riproduzione Riservata.