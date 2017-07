INCENDI/ Toscana e Sicilia: 4 gravi roghi tra Capalbio e Marina di Grosseto, bruciano due capannoni a Palermo

Incendio Marina di Grosseto (da Video)

In Italia sono numerose le Regioni a rischio incendi, in questa drammatica estate 2017 che ha già messo in ginocchio diverse aree del Sud. Ad essere interessata dai roghi è anche la Toscana, dove, come riporta La Nazione nell'edizione online, nella giornata di ieri sono stati ben quattro gli episodi importanti registrati nell'intero territorio. Si parte da Capalbio, dove nella tarda mattinata un incendio ha fatto evacuare 600 persone tra spiaggia e campeggio. Nel primo pomeriggio le fiamme hanno interessato le alture sopra Montale, nella zona di Fognano, dove hanno raggiunto un agriturismo ma fortunatamente non è stato necessario procedere con una evacuazione. Tuttavia, la colonna di fumo è stata così ampia da interessare quasi l'intera Toscana. Gli incendi non hanno risparmiato neppure Santa Maria a Monte, dove a bruciare è stata la vegetazione vicina alle case, tanto che le fiamme hanno interessato anche la strada provinciale 25 con il fumo che ha letteralmente invaso la carreggiata. L'incendio più grave, tuttavia, è stato quello che si è registrato in serata a Marina di Grosseto scatenatosi nella zona residenziale e che ha portato a 26 auto bruciate ed alcune case e villette nei pressi della pineta andata a fuoco, danneggiate. Una domenica funesta per l'intera Regione e che ha reso necessario l'intervento di vigili del fuoco, Canadair, protezioni civile e numerosi volontari, oltre alle forze dell'ordine.

INCENDI IN ITALIA: TOSCANA E SICILIA TRA LE REGIONI PIÙ A RISCHIO

DUE CAPANNONI ALLE FIAMME A PALERMO

A bruciare è anche la Sicilia, dove negli ultimi giorni sono stati molteplici gli incendi segnalati. In modo particolare a Palermo sono andati in fiamme quasi contemporaneamente due campanoni. A darne notizia è l'agenzia di stampa Ansa che sottolinea come uno dei roghi abbia riguardato via Messina Montagne, alla periferia della città, mentre il secondo poco distante, sarebbe divampato nella zona industriale di Brancaccio, in via Gian Battista Vigo. Le fiamme sono state così alte al punto da essersi rese visibili anche dall'autostrada per Catania, minacciando le vicine abitazioni. In merito al primo incendio, questo è divampato in un deposito all'interno di un'ex discoteca ed utilizzato per contenere cassette di legno. A destare molta preoccupazione è stata la sua vicinanza ad un distributore di benzina. Necessario l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco impegnate anche a Brancaccio. Ancora oscure le cause dei due incendi in merito ai quali sono in corso le indagini dopo l'intervento delle forze dell'ordine su entrambi i luoghi interessati dalle fiamme.

© Riproduzione Riservata.