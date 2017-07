Incidente stradale/ A2 Salerno-Reggio Calabria: scontro tra tre camion, un ferito (oggi 17 luglio 2017)

Incidente stradale (Foto: LaPresse)

La settimana si è aperta con un terribile incidente stradale: questa mattina almeno tre tir si sono scontrati sull'autostrada A2 del Mediterraneo, ex A3 Salerno Reggio Calabria, tra Polla e Petina, in direzione nord. Le cause dello spaventoso incidente non sono ancora chiare, infatti sono in corso accertamenti. L'incidente si è verificato poco dopo l'alba, prima dello svincolo di Petina. Si sa che due tir erano condotti da due autisti della provincia di Cosenza. Nell'impatto i tre mezzi sono finiti di traverso, occupando quindi la carreggiata. Uno dei due ha perso il carico contenente materiali in plastica e alluminio. La chiusura della carreggiata per la rimozione dei due tir ha inevitabilmente mandato in tilt il traffico. Intorno alle 7 erano segnalati già diversi chilometri di coda sul tratto autostradale. Sul posto comunque è intervenuta la Polizia stradale di Sala Consilina e l'Anas. Nello scontro tra i due tir è rimasto ferito uno dei due conducenti. Stando a quanto riportato da ondanews.it, è stato trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla con ferite lievi.

INCIDENTE STRADALE: ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 LUGLIO 2017

LUCINASCO, PADRE E FIGLIA IN MOTO FINISCONO IN UN DIRUPO

Un grave incidente stradale è avvenuto ieri sera a Lucinasco, nell'entroterra di Imperia. Coinvolti padre e figlia, che erano in sella alla propria moto: il primo di 39 anni, la piccola di 5. Stando ad una prima ricostruzione dell'evento, la moto con a bordo i due è finita in un dirupo, non molto lontano dal lago di Lucinasco, ma non sono ancora chiare le cause. Il papà comunque è rimasto incastrato tra il suolo e la moto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, l'automedica del 118 e due ambulanze della Croce Rossa di Imperia e Pieve di Teco per soccorrere i due. Stando a quanto riportato da ImperiaPost, la moto avrebbe fatto un volo di circa due metri. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'ospedale di Imperia in codice rosso di massima gravità: destano più preoccupazione le condizioni della bambina, che ha riportato un trauma pneumotoracico. Non è da escludere che sia coinvolta anche un'auto. Sul posto anche i Carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

