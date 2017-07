MASSIMO BOSSETTI/ Sentenza processo d’Appello: ergastolo, assoluzione o nuova perizia? (Speciale Quarto Grado)

Massimo Bossetti, ultime notizie

Innocente o colpevole? E' questa la domanda che una Corte è chiamata a porsi per la seconda volta in merito a Massimo Bossetti, presunto assassino di Yara Gambirasio. Anche il processo di secondo grado è giunto alle sue battute finali ed oggi la Corte d'Assise d'Appello di Brescia si riunirà in camera di consiglio in vista di una decisione non semplice e che, come già annunciato dal suo presidente, sarà tutt'altro che breve. La trasmissione Quarto Grado torna per l'occasione con una puntata speciale nel corso della quale commenterà le tappe salienti di questo nuovo capitolo del caso Yara Gambirasio, ripercorrendo quanto avvenuto udienza dopo udienza, nell'ambito di un processo ancora una volta a forte impatto mediatico. Iniziato lo scorso 30 giugno, oggi si concluderà con la difficile decisione ma ad anticipare il verdetto del giudice Enrico Fischetti sarà lo stesso imputato con le sue dichiarazioni spontanee che apriranno il secondo giorno più lungo della sua vita, dopo quello vissuto il primo luglio dello scorso anno, quando giunse la sentenza di primo grado che lo condannò all'ergastolo. Il rischio, anche in questa occasione, è il medesimo con l'aggiunta di una ulteriore pena richiesta dal pg di Brescia, Marco Martani, ovvero sei mesi di isolamento diurno per la calunnia a scapito di un suo collega, reato questo, decaduto in primo grado.

MASSIMO BOSSETTI, SENTENZA PROCESSO D’APPELLO: SARÀ ASSOLTO O NUOVO ERGASTOLO?

TRE POSSIBILITÀ PER L’IMPUTATO

Il processo d'Appello a Bossetti si è rivelato ancora una volta all'insegna dell'alta tensione tra accusa e difesa. Per i legali dell'imputato, la Corte dovrà compiere un “atto di coraggio” ed assolvere Bossetti insistendo sulla tesi che l'assassino di Yara sia ancora in libertà. Per loro l'intera indagine sarebbe da rifare e in questo secondo grado hanno insistito soprattutto sulla presenza di alcune foto satellitari del campo di Chignolo d'Isola e che smentirebbero la presenza del corpo della 13enne di Brembate un mese prima del suo ritrovamento. Un falso, secondo l'accusa, che ha definito quelle foto "tarocchissime". Dopo aver ascoltato le dichiarazioni spontanee dell'imputato, la Corte sarà chiamata a riunirsi. Tre le possibilità che, in un modo o nell'altro, contribuiranno a cambiare nuovamente la vita di Massimo Bossetti: sentenza di condanna che andrà a confermare l'ergastolo, sentenza di assoluzione o ordinanza con la quale sarà disposta la superperizia del Dna così tanto contemplata da Bossetti e della sua difesa. Il sentore, tuttavia, resta quello di una nuova condanna che ribadirà il carcere a vita, anche se il presunto assassino di Yara Gambirasio non intende perdere le speranze fino all'ultimo.

L’ULTIMO APPELLO PRIMA DELLA SENTENZA

Alle 8:30 in punto prenderà il via l'ultimo appuntamento con la giustizia nell'ambito del processo d'Appello a Massimo Bossetti. Sul finale di battute della passata udienza, l'imputato ha potuto abbracciare la madre Ester Arzuffi, la moglie Marita Comi e la sorella gemella Laura Letizia. Le sue donne anche in questa nuova battaglia sono rimaste in prima fila pronte a sostenerlo ed a confermare la sua innocenza. Dopo gli ultimi scontri in aula tra accusa e difesa è arrivato il momento della verità. Alla vigilia dell'importante appuntamento, Massimo Bossetti ha deciso di scrivere al quotidiano Il Giorno ed affidare in 17 righe i suoi pensieri, ribadendo con determinazione la sua innocenza ed invocando fino alla fine la superperizia del Dna. "Posso marcire in carcere per un delitto atroce che non ho commesso senza che mi sia concessa almeno questa possibilità?", si domanda nella sua missiva. La sua vita, ne è consapevole, è ormai totalmente stravolta, ma la speranza resta quella di poter riabbracciare la sua famiglia da "uomo libero ed innocente quale sono". Nella sua lettera Bossetti cita anche la piccola Yara, convinto che anche lei "spera nella vera giustizia".

© Riproduzione Riservata.