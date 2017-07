Oroscopo Paolo Fox, a LatteMiele le previsioni di oggi 17 luglio 2017

Paolo Fox, Oroscopo (foto LaPresse)

OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 17 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

L’OROSCOPO IN PILLOLE - Un lunedì 17 luglio di cambiamento per molti segni secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Lo Scorpione continuerà a farsi forte della voglia di cambiamento dell’ultimo periodo, così come la Bilancia dovrà evitare la noia e chiarire questioni irrisolte sul lavoro. Anche per l’Ariete cambiamenti lavorativi in vista, mentre al contrario il Toro dovrà fare i conti con questioni irrisolte da tempo. Il Leone dovrà fare attenzione a non lasciarsi trascinare da una fase di grande fascino e di eccessiva sicurezza, così come l’Acquario dovrà tenere a freno la fantasia (stesso problema con il quale devono fare i conti i Gemelli) per assecondare la propria voglia di vivere grandi passioni. Il segno che vivrà però la maggior fase di cambiamento sarà la Vergine, forzando la propria indole notoriamente conservatrice. Anche per il Capricorno arriverà il momento delle decisioni importanti, mentre lo Scorpione dovrà far leva soprattutto sulla propria pazienza, sfruttando comunque la predisposizione dovuta agli astri favorevoli.

I SEGNI DI ARIA - Per quanto riguarda i Gemelli, Saturno Contro ha creato delle difficoltà ma il peggio è passato. Bisogna stare attenti alle parole: si sogna la persona del destino e nel tempo trovano una persona qualunque che non corrisponde all’ideale desiderato pur assomigliandogli inizialmente. La fantasia va tenuta sotto controllo. Attenzione al lavoro dove possono esserci dei piccoli ritardi. Per la Bilancia giornata significativa, il Toro è un segno con cui spesso si ha a che fare, possono nascere passioni particolari anche con l’Ariete. La noia è sempre dietro l’angolo e c’è voglia di emozioni forti. Attenzione alle questioni di lavoro, se c’è qualche situazione da chiarire bisogna farlo e parlare. Per l’Acquario, nonostante lo Zodiaco veda una dissonanza, ci può essere un’attrazione con Toro, Scorpione e Sagittario. La ricerca è di relazioni forti e passionali, l’Acquario è bravo nel creare ma non ad organizzarsi. Una Vergine può aiutare a recuperare una situazione di stallo.

I SEGNI DI ACQUA - Alcuni segni possono essere complici nella vita del Cancro: con uno Scorpione, con i Pesci ed il Capricorno si possono vivere emozioni particolari o tensioni molto forti. Tanta voglia di cambiare: per gli artigiani e i liberi professionisti entro settembre-ottobre arriveranno importanti opportunità. Per l’amore agosto darà maggiori risposte. Per lo Scorpione qualche polemica all’orizzonte, prudenza con il Toro ed il Leone. Alcune questioni di lavoro sono ormai a termine, ma si cadrà sul morbido. Quando ci sono buone stelle non arrivano però conferme o premi in automatico, ma c’è la capacità e la forza di agire. Chi da poco ha cambiato casa o ha iniziato un nuovo progetto lo ha fatto perché lo ha voluto fortemente, e anche chi sta meglio fisicamente ha raggiunto questo stato perché è più padrone delle sue azioni. Ai Pesci pesso nella vita capita di relazionarsi con una persona Capricorno o Scorpione: attenzione ai Gemelli che attraggono ma creano problemi e ansie. Da qualche tempo ci sono fastidi che possono essere legati a mal di testa o fastidi allo stomaco. I progetti di lavoro vanno avanti ma non bisognerà essere ansiosi.

I SEGNI DI FUOCO - Per l’Ariete con alcuni segni zodiacali si può avere un bellissimo feeling. Attrazione fisica con il Toro, storie particolari con il Cancro. Marte e Venere sono favorevoli, è un cielo che favorisce gli incontri e permette di voltare pagina. Le esperienze di lavoro vissute potrebbero non ripetersi, o se si ripeteranno lo faranno in maniera diversa. Per il Leone posizione della Luna forte, meglio essere cauti soprattutto se ci si sente sotto pressione. In questi giorni meglio non sollevare polemiche con l’Acquario e sfruttare una condizione di grande fascino che si sta attraversando. Occhi aperti sul lavoro: non sarà possibile chiedere di più, chi ha figli e famiglia attenzione alle spese in crescita, soprattutto per chi ha affrontato una separazione. Il Sagittario, a parte le giornate di mercoledì e giovedì sta vivendo un momento di forza. L’amore è ancora un po’ travagliato, poco chiaro, e c’è bisogno di avere persone solide come punto di riferimento. Nei rapporti con Ariete e Leone c’è ancora qualcosa che non va, un Acquario potrà aiutare nella realizzazione di progetti importanti.

I SEGNI DI TERRA - Per il Toro i problemi tornano a galla, ad esempio qualche discussione in vista con la Bilancia. Il Toro è molto edonista, col Cancro e la Vergine si può costruire qualcosa in più. Possibile cercare il partner sul posto di lavoro per condividere più esperienze. Per la Vergine c’è finalmente una grande voglia di esprimersi per un segno che spesso tende ad accettare ciò che c’è per paura di cambiare. Solo i più coraggiosi stanno operando cambiamenti nella loro vita. Vergine e Pesci sono opposti e si sa, gli opposti si attraggono, ma in comune hanno la necessità di tenersi le cose dentro e la voglia di rimandare le cose. Si sta però voltando pagina e c’è più voglia di ricominciare da zero, anche bruscamente. Nella vita professionale chi è stato messo da parte tornerà protagonista. Per il Capricorno è molto importante accompagnarsi a persone giuste: avere a che fare con persone bugiarde o poco chiare, soprattutto Pesci, Scorpione e Gemelli, richiede la forza di tagliare i ponti con le ambiguità. Le relazioni possono subire alti e bassi, alla prudenza va alternata a volte la chiarezza. Rischiano l’incomprensione le coppie che hanno vissuto delle difficoltà. Serve chiarezza anche nell’ambito del lavoro, capire cosa fare e con chi farlo.

