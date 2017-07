Previsioni Meteo/ Sole in tutta Italia senza caldo torrido: ma da mercoledì… (oggi 17 luglio 2017)

Previsioni meteo oggi (Pixabay)

Il meteo in Italia torna per fortuna ad essere “normale” per questa Estate sempre più pazza: nelle prossime ore temporali, trombe d’aria e tempeste non dovrebbero essercene, guardando le previsioni stilate dal sito dell’Aeronautica Militare. Non solo, il cado torrido e afoso degli ultimi giorni di giugno e primi di luglio al momento viene di nuovo evitato dal popolo dei vacanzieri e da quello meno fortunato ancora costretto nelle città al lavoro. Sole e caldo in tutta Italia, ma per la settimana che si apre oggi non sarà tutto “rose e fiori”, sotto il profilo delle temperature e della sensazione avvertita sulla pelle. Bel tempo assoluto infatti per tutta la settimana grazie all’Anticiclone che ha riconquistato tutta l’Italia dopo alcuni brevi ma devastanti episodi di tempeste nei giorni scorsi. Da mercoledì, forse anche giovedì, secondo le previsioni del Meteo Giornale il caldo tornerà ad essere torrido con i venti caldissimi in arrivo dal Nord Africa. «In questa fase le temperature torneranno a toccare punte anche localmente superiori ai 35 gradi ed oltre al caldo aumenterà anche l'afa, sia nelle ore diurne che in quelle notturne», si legge nel bollettino meteo dei prossimi giorni.

PREVISIONI METEO: ULTIME NOTIZIE, INFO DA TUTTA ITALIA E POSSIBILI TEMPORALI ESTIVI

LE PREVISIONI DI OGGI

Per oggi il trasferimento del vortice d’aria fresca proveniente dal Mar Egeo renderò le previsioni delle prossime ore di facile andamento, con caldo non torrido e mitigato, di fatto l’ideale per godersi le ferie estive. Clima secco con buona ventilazione fra nord e nord/est che spirerà su tutto il Centro-Sud, con intensità sostenuta tra Adriatico Meridionale e Ionio; stando al bollettino del tempo stilato da Meteo AM, nel pomeriggio isolate e brevi precipitazioni si avranno solo sui rilievi alpini ad alte quote. Per il resto d’Italia, cielo sereno e poco nuvoloso un po’ dappertutto, con mari mossi praticamente in tutte le coste (tranne quella Adriatica settentrionale) che permetterà una serena giornata di vacanza per chi già può godersela: le temperature minime sono in aumento su aree alpine e prealpine, in diminuzione invece al centro-sud Italia. Le massime stazionarie e in aumento solo in Sardegna, per il resto clima mitigato e caldo mai oltre i 33-34 gradi come punta massima.

