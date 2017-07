TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Umbria, sisma M 1.7 a Perugia (17 luglio 2017, ore 01:00)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

UMBRIA, SCOSSA DI 1.7 M IN PROVINCIA DI PERUGIA - La giornata di lunedì 17 luglio 2017 inizia con una scossa di terremoto a 3 chilometri ad Ovest da Preci, in provincia di Perugia. Magnitudo 1.7 per il terremoto fattosi registrare alle 00:37, poco dopo la mezzanotte ed avvertito seppur lievemente dalla popolazione. Ipocentro del sisma a 9 chilometri di profondità, epicentro come detto a 3 chilometri da Preci, a 7 km sa Sellano (Perugia), 9 km da Visso (Macerata) e 10 km da Cerreto di Spoleto (Perugia). Questi i Comuni entro 20 chilometri dall’epicentro del sisma: Norcia e Castelsantangelo sul Nera (12 km), Monte Cavallo e Ussita (13 km), Vallo di Nera (17 km), Cascia (18 km), Fiordimonte e Pieve Torina (19 km) e Poggiodomo (20 km). Tutti i comuni interessati fanno parte delle province di Perugia in Umbria e di Macerata nelle Marche.

CAMPANIA, SCOSSA DI 2.7 M IN PROVINCIA DI AVELLINO - A 3 chilometri ad Ovest di Caposele, in provincia di Avellino, è stato individuato l’epicentro di una scossa di terremoto fattasi registrare alle ore 20:01 di domenica 16 luglio 2017. La scosse è stata nitidamente avvertita dalla popolazione ed ha avuto una magnitudo discretamente forte, di 2.7. Ipocentro del sisma a 5 chilometri di profondità, mentre oltre a Caposele gli altri paesi nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro del sisma sono 4 località in provincia di Avellino, ovvero Calabritto (5 km), Teora e Lioni (6 km) e Senerchia (9 km) ed una in provincia di Salerno, Laviano (10 km). Nel raggio di 15 km dall’epicentro di questa scossa di terremoto si trovano Bagnoli Irpino, Castelnuovo di Conza, Santomenna e Valva (11 km), Nusco, Sant’Angelo dei Lombardi e Morra De Sanctis (12 km), Conza della Campania (13 km), Colliano e Rocca San Felice (14 km) e Guardia Lombardi, Acerno, Torella dei Lombardi, Cassano Irpino, Oliveto Citra, Montella e Sant’Andrea di Conza (15 km), tutti comuni fra le province di Salerno e Avellino.

