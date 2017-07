TERZA GUERRA MONDIALE/ Siria, il futuro è ‘conteso’ tra Usa e Iran

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

In un clima sempre più da terza guerra mondiale, la Comunità internazionale si apre in una nuova settimana con da un lato la Conferenza di Pace per il futuro della Siria (conteso anche tra Usa e Iran), e dall’altro oggi a Bruxelles si parlerà nel nuovo Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea della flagrante violazione di diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza Onu. È ovviamente la Corea del Nord ad essere “protagonista” delle mire e critiche mosse dalle Nazioni Unite: gli attacchi di Usa e Consiglio di Sicurezza non hanno fatto fare passi indietro al regime dei Pyongyang che continua a provocare e lanciare missili balistici nel Pacifico. Tra Siria, Corea del Nord e Isis nei prossimi mesi si scoprirà il vero “stato delle cose” tra le principali potenze della Comunità Internazionale, sui tutte Usa e Russia protagoniste di una nuova guerra fredda, “base” della nuova grave minaccia mondiale che pesa come un’ombra sull’Occidente e non solo.

TERZA GUERRA MONDIALE, LE CRISI IN SIRIA E IN COREA DEL NORD

SIRIA, LA GUERRA DECISIVA TRA IRAN E USA

Il futuro e il controllo della Siria vede tornare in primissima battuta e in ruolo decisivo - ma lo ha sempre avuto, anche se magari in forma più segreta - l’Iran di Rohani, uno dei più acerrimi nemici di Donald Trump. Il massimo alleato di Assad e Putin pare essere proprio quell’Iran che da mesi sta cercando di trovare la “quadra” per l’immediato futuro del devastato Medioriente in terra siriana. «La partita decisiva in Siria è per il controllo di Deir Al-Zour», spiega l’ex generale Usa e capo della Cia, David Petraeus: la città in questione è una delle più importanti della Siria Orientale e sarebbe al centro del controllo tra Trump e Rohani. La guida sciita della regione è il vero centro e obiettivo di Teheran: «vuole controllare Deir Al-Zour per creare una continuità territoriale fra l’Iraq guidato dagli sciiti, suoi alleati, e il territorio siriano nelle mani del regime di Bashar Assad, suo protetto», spiega ancora Petraeus, riportato dalla Stampa. Così facendo, l’Iran disporrebbe di una via di collegamento terrestre diretto da Teheran a Beirut - passando per l’Iraq e la Siria -«attraverso la quale spostare liberamente uomini, armi, denaro e merci di ogni tipo per consolidare l’egemonia sciita sulla regione». Manca quella città per completare il collegamento “sciita” e per questo motivo Trump vuole impedire assolutamente il controllo e l’influsso in quell’area da parte delle truppe iraniane, e per farlo si affida alle milizie arabe e curde addestrate dal Pentagono.

© Riproduzione Riservata.