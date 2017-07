ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora: salta lo Ius Soli, rinviato all'autunno. Disastro Ferrari (17 luglio 2017)

Paolo Gentiloni (Foto: Lapresse)

Gentiloni frena sullo Ius Soli

Una legge giusta per il premier Gentiloni, ma che non potrà essere approvata prima della fine dell’estate. Questa la legge sulla cittadinanza ai giovani stranieri nati sul territorio italiano, una legge che per quanto voluta da molti della maggioranza, ha innescato furiose polemiche nell’esecutivo. La dichiarazione del premier cerca appunto di stemperare tali polemiche, e superare le resistenze di una parte, soprattutto del partito di Alfano, la cui uscita dalla maggioranza potrebbe far venir "meno i numeri" in Senato. L’impressione degli analisti politici è quella che la legge non vedrà la nascita in questa legislatura, una legislatura che appare concentrata a raggiungere la primavera del 2018, più che rischiare di naufragare in vista delle elezioni.

Continua la protesta nel messinese contro i profughi

Una protesta quella di Castell’Umberto che di fatto ha catalizzato l’attenzione di tutti i comuni dei Nebrodi. Oggi una trentina di sindaci hanno chiesto un incontro con il prefetto, dopo un’assemblea con i cittadini, cittadini che almeno a sentire le dichiarazioni sono stufi che i loro paesi siano usati come "deposito temporaneo" dei migranti giunti nelle coste siciliane. Intanto da registrare che oggi nell’hotel in cui è scattato il primo focolaio di protesta, il "Canguro" di Castell’Umberto, la situazione appare tranquilla, da sottolineare comunque che la zona è presidiata da ingente forze di polizia, giunte da tutta la provincia e schierati in "assetto antisommossa".

Ancora fuoco in tutta Italia

Non accenna a placarsi l’emergenza incendi che oggi dopo aver colpito le regioni meridionali si è trasferita al centro nord. Molti i roghi soprattutto in Toscana, regione nella quale oggi un resort di Capalbio è stato fatto evacuare stante la vicinanza di un incendio. Situazione difficile anche nella periferia di Roma, dove un incendio di sterpaglie si è propagato velocemente, richiedendo l’intervento dei mezzi aerei. E situazione difficile anche nel salernitano dove un incendio ha provocato l’evacuazione di una piccola fabbrica, e di alcune abitazioni. Intanto non si placa la polemica politica, con i parlamentari siciliani del movimento cinque stelle che si schierano contro il governatore Crocetta, reo di non aver programmato l’intervento dei mezzi antincendio, mancanza che secondo i grillini ha permesso la distruzione di oltre 2000 ettari di terreno boschivo.

Tennis, a Wimbledon Federer si riprende il trono

Roger Federer conquista per l'ottava volta il titolo del prestigioso torneo battendo il tennista Marin Cilic. Il quasi trentaseienne dopo aver dominato l'intero torneo senza aver mai perso neanche un set, asfalta in finale il croato Cilic il quale dalla sua può recriminare per un problema fisico al piede. Sua Maestà Federer in lacrime per il successo ottenuto, fa i complimenti all'avversario e dice di non aver mai smesso di crederci, in riferimento ai tanti problemavuto negli ultimi anni.

Tour de France, Froome mantiene la maglia gialla. Aru non molla e insegue

Tappa impegnativa quella di quest'oggi vinta dall'olandese Mollema. L'italiano Ulissi arriva secondo mentre Aru arriva trentunesimo rimanendo incollato al britannico Froome nella classifica generale. 189 chilometri per la quindicesima tappa del Tour partendo da Laissac Sévérac l'Église per arrivare a Le Puy en Velay. Domani si riparte alla volta di Romans sur Isère, tappa di 165 chilometri che vede un arrivo adatto ai velocisti.

Formula 1, a Silverstone vince Hamilton che dice: "Ora voglio il mondiale"

Vince nella "sua" Silverstone l'inglese Lewis Hamilton dopo una gara dominata. La Ferrari va al gradino più basso del podio con Raikkonen, ma Vettel chiude soltanto al settimo posto. Il tedesco non ne fa un dramma pur ammentendo che ci si aspettava una gara diversa. Tanti i problemi per lui dai freni, alle gomme, al duello con Verstappen ai limiti della regolarità. Si volta pagina dunque e testa al prossimo gran premio di Ungheria per difendere il primo posto della classifica piloti che vede ancora in testa il ferrarista tedesco.

Biglia al Milan, è ufficiale. Polemiche selvagge in casa Juventus

L'ex Lazio approda a Milanello mentre Caldara resta a Bergamo. Stessa cosa per Eder all'Inter blindato da Spalletti. In casa Roma arriva il rinnovo di Nainggolan. Domani ufficiale Lapadula al Genoa. In casa Juve sono ancora insistenti le voci sul presunto litigio avvenuto negli spogliatoi tra primo e secondo tempo della finale di Champions League. Litigio che vedrebbe il difensore Leonardo Bonucci accusare alcuni compagni di scarso impegno durante la gara. Discussione che avrebbe poi coinvolto il tecnico Massimiliano Allegri con cui già in passato c'erano stati alcuni screzi.

© Riproduzione Riservata.