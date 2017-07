AUTOSTRADE Bollettino traffico e viabilità: materiali dispersi su A24 (ultime notizie, oggi 19 luglio 2017)

Autostrade, casello - La Presse

AUTOSTRADE, SITUAZIONE E INFO: MATERIALI DISPERSI SULL'A24 ROMA-TERAMO - Tra i disagi della notte sulle autostrade italiane c'è da chiarire quanto accaduto sull'A24 Roma-Teramo. Il tutto è stato sottolineato dal portale istituzionale Autostrade.it che è consigliabile consultare se nella mattinata si dovrà affrontare proprio questo tratto in questione. Il sito infatti è sempre aggiornato e può anche portare a dei consigli molto utili per evitare le code. Andiamo però al dunque perchè nella notte è stato chiuso al chilometro 116.8 direzione Roma dell'A24 Roma-Teramo, precisamente tra San Gabriele-Colledara e Assergi, per la perdita di materiali. Questa è ovviamente una situazione molto pericolosa perché ovviamente i materiali in questione possono portare a possibili incidenti. Staremo a vedere come evolveranno le cose col passare del tempo perché comunque l'intervento degli addetti alle autostrade è sempre e comunque puntuale, cercando di arrecare meno problemi possibili a chi si muove sulle carreggiate.

BOLLETTINO TRAFFICO, ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE: CANTIERI DI LAVORO NELLA NOTTE - Come sempre anche nella notte che ci ha portato ad oggi, martedì 19 luglio 2017, sono stati diversi i cantieri che aperti hanno portato dei disagi come code e traffico. Si parte dall'A1 Bologna-Firenze dove al chilometro 222.7 direzione Milano troveremo chiuso il tratto tra Aglio km 255 e Rioveggio fino alle ore sei del mattino per arrivare poi sempre sulla stessa autostrada dove la chiusura sarà anche tra bivio A1-Variante e Aglio km 255 all'altezza del km 254.672. Chiudiamo queste situazioni di cantieri con l'A24 Roma-L'Aquila-Teramo al chilometro 6.5 direzione Grande Raccordo Anulare. Il tratto in questione sarà tra il bivio A24/Tangenziale est Roma e Portonaccio fino alle ore sei. Sicuramente questa mattina chi dovrà affrontare questi tratti specifici deve controllare con attenzione il portale istituzionale delle autostrade italiane, Autostrade.it, che è sempre aggiornato in tempo reale e che fornisce anche utili consigli a chi si metterà in viaggio.

