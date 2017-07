BONUS ASILI NIDO/ Inps online: 20mila domande il primo giorno (ultime notizie)

Bonus asili nido

Sono cominciate ieri le richieste per il bonus asili nido da mille euro: in un solo giorno sono pervenute ben ventimila domande per un importo di 10,6 milioni di euro. Non si può parlare di boom, visto che il plafond stanziato dal governo per quest'anno è di 144 milioni per quanto riguarda le agevolazioni alle famiglie con bebè. Non è ancora esaurito, quindi c'è ancora tempo per quei genitori che non hanno ancora presentato la domanda per il pagamento di rette. D'altra parte, se questo ritmo fosse confermato i fondi potrebbero finire nel giro di due settimane, quindi sei mesi prima la scadenza prevista per il 31 dicembre. Per questo la situazione va monitorata costantemente. Tenendo conto dei dati raccolti dall'Inps, alle 17 risultavano presentate in totale 19.788 domande, di cui 19.741 per il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati.

BONUS ASILI NIDO, INPS ONLINE: LE ULTIME NOTIZIE

20MILA DOMANDE IL PRIMO GIORNO

L'Inps ha anche suddiviso le domande per il bonus asili nido a seconda della modalità di presentazione: 17.188 attraverso i servizi online per il cittadino, 1.999 domande tramite gli Enti di Patronato; 554 domande attraverso i servizi del contact center. Il provvedimento è rivolto anche a chi non deve pagare le rette, ma necessità di un contributo per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di figli affetti da gravi patologie croniche. Per questo tipo di bonus sono state presentate nel primo giorno 47 domande, di cui 33 attraverso i servizi online dell'Inps, 14 invece attraverso il patronato. In ogni caso il bonus asili nido viene concesso ai genitori di minori nati o adottati dal 1° gennaio 2016. L'erogazione ha cadenza mensile ed è parametrica su 11 mensilità per quanto riguarda le domande per il pagamento delle rette, nell'altro caso invece l'erogazione viene fatta in un'unica soluzione.

