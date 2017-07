CRISTIANI EMARGINATI?/ 9 su 10 credono di essere discriminati per la loro fede, ecco perchè

Cristiani emarginati nel Regno Unito?

CRISTIANI EMARGINATI NEL REGNO UNITO? IL SONDAGGIO

Nel Regno Unito i cristiani si sentono emarginati: 9 su 10 sono convinti che la loro fede sia discriminata nella società attuale. L'allarme è stato lanciato da Premier Christian Communications, che ha effettuato un sondaggio che ha coinvolti 12mila cristiani. I risultati sono preoccupanti: il 93% di loro crede che il cristianesimo sia emarginato nel Regno Unito, mentre il 50% afferma di aver sperimentato sulla propria pelle i pregiudizi per la sua fede. Quattro cristiani britannici su cinque che hanno partecipato al sondaggio credono che il cristianesimo non sia rispettato come le altre religioni. C'è poi un 26% che rivela di non riuscire a parlare liberamente della sua fede a lavoro. C'è un 64% di intervistati che a tal proposito ha spiegato che la società non accetta che i cristiani condividano la loro fede con gli altri, mentre solo il 29% la pensa diversamente. Ma è la fetta più giovane dei cristiani a rivelato di essere stato discriminato per la sua fede: il 70% degli intervistati dai 15 ai 19 anni ha ammesso di aver dovuto fare i conti con pregiudizi religiosi.

LA SOCIETÀ BRITANNICA NON È PIÙ TOLLERANTE E LIBERALE?

«Questi dati sorprenderti dovrebbero spingerci a riflettere per capire cosa fare per permettere alla gente che ha una fede religiosa di essere se stessa senza paura», ha dichiarato Premier Christian Communications. Non è stata rivelata la metodologia del sondaggio, né il margine di errore del campione, ma intanto il dibattito si è infiammato. Secondo Nola Leach, capo del gruppo cristiano Care, questo sondaggio conferma le difficoltà nell'avere un confronto onesto con gli altri sul tema e nell'accettare le differenze. Per Peter Kerridge, CEO di Premier Christian Communications, è diventato difficile nel Regno Unito essere un cristiano: «Non è il clero a parlare, né accademici o politici, ma cristiani ordinari. Sentono che le loro credenze vengano emarginate, che sia difficile per una persona di fede vivere nel Regno Unito». La società britannica non è più tollerante e liberale?

Il problema è sentito particolarmente anche negli Stati Uniti: l'evangelista californiano Greg Laurie ad esempio il mese scorso ha dichiarato che gli USA potrebbero diventare una nazione post-cristiana come il Regno Unito, se non ci sarà presto un risveglio spirituale. L'attenzione al rispetto delle altre religioni, come l'Islam, ha portato paradossalmente all'emarginazione del cristianesimo?

