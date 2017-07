Charlie Gard/ Ultime notizie, la visita dei medici e la cura sperimentale

La mamma di Charlie Gard (LaPresse)

L’attesa è ancora forte attorno a Charlie Gard, ai medici che ieri lo hanno visitato al GOSH di Londra e ovviamente attorno all’Alta Corte Inglese che nel giro di una settimana - il termine dovrebbe essere stato fissato al 25 luglio prossimo - darà una sentenza definitiva sul caso del piccolo bimbo affetto da deplezione del Dna mitocondriale. Al momento non sono emersi particolari dettagli o dichiarazioni del pool di medici ieri riuniti per un pomeriggio intero nel esaminare ed effettuare altri test sul piccolo Charlie: era presente anche il medico Usa Michio Hirano che si è detto convinto del successo per il trattamento sperimentale da un 10% fino al massimo ad un 50% di possibilità. Il caso divide ancora, con i genitori di Charlie ieri intervenuti per dirsi “attoniti” dopo aver scoperto che l’avvocato del tutore che si occupa dei “best interest” di Charlie è la presidentessa di una lobby pro-eutanasia. Oggi altre visite e nelle prossime ore previsto primo resoconto dei medici al giudice Francis dell’Alta Corte di Londra.

CHARLIE GARD: IL CASO DIVIDE ANCORA, IL 25 LUGLIO LA SENTENZA

LA CURA SPERIMENTALE

Michio Hirano e gli altri medici del GOSH hanno visitato ieri - e forse continueranno anche oggi - il piccolo Charlie Gard per provare a capire se effettivamente la cura sperimentale potrebbe non solo attecchire ma anche riuscire a migliore davvero le condizioni drammatiche del piccolo bimbo inglese. Lo specialista americano lo ha visitato per oltre 5 ore e tra oggi e domani presenterà - come del resto per tutto il pool di specialisti ieri presenti al GOSH - relazione alla Corte inglese, cercando di convincere Francis per un trasferimento negli Usa o in Italia in modo da poter tentare l’approccio sperimentale sulle malattie mitocondriali. Come spiega l’Ansa, la visita del luminare è stata resa possibile dal fatto che l'ospedale gli ha fatto un contratto onorario, «dandogli anche accesso alle cartelle cliniche. Durante la visita accanto a Charlie c'erano come sempre i genitori, Chris e Connie, che hanno risposto alle domande di Hirano». La cura sperimentale resta però non priva di problemi, specie sul piano giuridico e sanitario, non essendo riconosciuta ancora dall’Agenzia Europea del Farmaco e soprattutto mai provata prima su esseri umano. Second l’Aifa, la possibilità di estendere un trattamento per malattia rara a una forma simile ma diversa della stessa sindrome «deve essere condizionata comunque alla fornitura di dati su una sperimentazione umana», si legge nello speciale della Stampa. Resta dunque alla Corte e al parere dei medici decidere in ultima analisi se applicare a Charles un trattamento sperimentale oppure se optare per la desistenza terapeutica come extrema ratio, vista la gravità delle condizioni di salute del piccolo.

L’AVVOCATO DEL TUTORE A CAPO DI UNA LOBBY PRO-EUTANASIA

L’avvocato che in aula rappresenta gli interessi di Charlie Gard per conto del tutore - che ricordiamo non sono i genitori avendo perso la “patria potestà” appellandosi alla Corte Inglese per il destino del piccolo bimbo - si chiama Victoria Butler-Cole e come già scrivevamo nei giorni scorsi era già stato oggetto di qualche polemica e critica da parte degli stessi avvocati dei genitori Gard. In tribunale finora ha difeso il “best interest” di Charlie Gard e sarà anche nei prossimi giorni protagonista dopo il consulto decisivo dei medici al GOSH con la sua prolusione in Aula che ancora andrà capito se sarà pro-terapia sperimentale o a favore del distacco dei macchinari che tengono in vita Charlie. Emergono però nuovi dettagli visto che - oltre ad altri casi in passato dove in varie occasioni l’avvocatessa ha appoggiato la Corte convincendo le famiglie di fronte ad accanimenti terapeutici - risulta impegnata alla direzione di una lobby pro eutanasia di nome “Compassion In Dying" (Compassione nella morte).

«Si tratta di un vero è proprio conflitto di interessi» commenta una fonte molto vicina alla famiglia Gard in queste ore; «Connie e Chris sono meravigliati nell'apprendere la notizia». In un recente procedimento simile al caso del piccolo Charlie Gard, alla Butler-Cole è stato chiesto in una intervista alla stampa locale Uk come vorrebbe essere ricordata dopo i tanti successi in aula (è stata anche avvocato della settimana secondo il Times, ndr): «per il mio coinvolgimento con la charity Compassion in Dying, incoraggiando le persone a scrivere le proprie decisioni anticipate per rifiutare i trattamenti, così che le loro famiglie poi non abbiano bisogno di rivolgersi ai tribunali». Ecco, per i genitori di Charlie Gard non esattamente il miglior modo per difendere quel “diritto alla vita” che Chris e Connie cercando ogni giorno di affermare…

