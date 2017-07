FURBETTI DEL CARTELLINO/ Video, Capri, ospedale Capilupi: sette misure cautelari tra medici e ostetriche

Foto Pixabay.com

Non cessa mai, nonostante le misure repressive prese da governo e autorità giudiziare la piaga dell'assenteismo sui posti di lavoro pubblici, segno evidente di un cancro ormai talmente esteso tra i dipendenti pubblici che ci vorranno chissà quanti decenni e cambi generazionali per estirparlo. L'ultimo caso riguarda alcuni dipendenti dell'ospedale Capilupi di Capri, sette in tutto, cinque medici e due ostetriche, che grazie a videoriprese e appostamenti sono stati beccati a fare "i furbetti del cartellino". A turno, timbravano i cartellini per chi decideva di saltare la giornata lavorativa, facendoli così risultare regolarmente in servizio. Di solito entravano in ritardo o uscivano in netto anticipo rispetto gli orari di lavoro. Secondo la procura che ha coordinato l'azione anti assenteismo a opera della Guardia di finanza, "l'attività “proseguita nonostante gli stessi dipendenti avessero il sospetto che fosse in corso un’indagine, tant’è vero che uno degli impianti di videoripresa è stato oscurato con un cerotto e le telecamere installate dalla Guardia di Finanza hanno ripreso alcuni medici che timbravano il cartellino per conto di loro colleghi cercando di nascondersi".





