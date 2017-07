INCENDI A ROMA/ Ultime notizie, Raggi: "Disastro a Castel Fusano e Ostia”

Emergenza incendi in tutta Italia (foto LaPresse)

EMERGENZA INCENDI: VIRGINIA RAGGI, “DISASTRO A CASTEL FUSANO” - “Un disastro naturale”: è stato definito così, senza mezzi termini, dalla Sindaca Virginia Raggi, il terribile incendio che nella giornata di lunedì 17 luglio ha devastato la pineta di Castel Fusano a Ostia, il litorale di Roma. E’ stato stabilito come l’enorme incendio abbia avuto tre inneschi in diversi punti, il che comproverebbe l’origine dolosa delle fiamme. Virginia Raggi ha sottolineato come già nel 2000 sia accaduto un episodio simile che aveva danneggiato irreparabilmente diversi ettari della pineta di Castel Fusano. Sono intervenuti i Canadair e si lavora senza sosta per domare le fiamme, ma va sottolineato come le forze dell’ordine abbiano già provveduto ad un arresto, quello di un uomo originario di Busto Arsizio, il Lombardia, sospeso a incendiare dei fazzoletti di carta e poi corso a nascondersi tra la vegetazione della pineta dopo essersi accorto di essere stato notato. Quando i roghi saranno definitivamente spenti, i pompieri provvederanno ai rilievi che faranno luce sull’innesco dei vari incendi.

EMERGENZA INCENDI: UN MORTO A GIUGLIANO IN CAMPANIA - Anche in Campania gli incendi stanno tenendo col fiato sospeso il territorio ormai da diversi giorni, e purtroppo è arrivata anche la prima perdita umana per i terribili roghi. E’ accaduto a Giugliano di Napoli, dove un cinquantenne, Giovanni Battista Panico, ex consigliere comunale, è morto a causa del crollo del lucernario del tetto del suo capannone, dove si era recato per controllare che le fiamme, ormai molto vicine nell’ambiente circostante, non si propagassero proprio fino al tetto, incendiando dunque anche l’edificio. Fatale il volo di quasi dieci metri e il colpo alla testa rimediato nella caduta: immediatamente soccorso e portato in ambulanza in Ospedale, Panico era già morto prima ancora del trasporto. Antonio Poziello, Sindaco di Giuliano, ha commentato così il tragico evento, come riporta La Repubblica: “ "Non ho parole per commentare - dice - Sono addolorato per la perdita di un amico.Panico stato per anni consigliere comunale. Esprimo ai sui cari la vicinanza mia e di tutta l'amministrazione”.

EMERGENZA INCENDI: A GROSSETO IL SINDACO INVOCA L’ESERCITO - Anche in Toscana la situazione relativa agli incendi è di assoluta emergenza, e soprattutto tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia le fiamme stanno divorando ettari di pineta, danneggiando gravemente anche delle automobili e delle roulotte. Il sindaco del capoluogo, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, si è detto convinto dell’origine dolosa degli incendi, affermando come i piromani abbiano un piano esteso per colpire la Maremma, ed ha richiesto l’intervento dell’esercito per salvare il patrimonio della zona prima che gli incendi sfuggano definitivamente dal controllo e causino anche dei morti. Colonna ha affermato di vedere un disegno preciso, una volontà assolutamente organizzata dietro gli incendi in Maremma, e ha chiesto aiuto per ricostruire le coincidenze e comprendere chi vuole colpire il patrimonio verde della Toscana.

