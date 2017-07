INCIDENTE STRADALE/ Pomigliano, scende dal furgone per controllare se ha forato: travolto e ucciso (18 luglio)

Incidente stradale (da Pixabay)

INCIDENTE STRADALE A POMIGLIANO, SCENDE DAL FURGONE PER CONTROLLARE SE HA FORATO: TRAVOLTO E UCCISO (18 LUGLIO)

Ha i contorni della tragedia l'incidente stradale avvenuto ieri sulla superstrada 162 all'altezza dello svincolo Pomigliano-Cercola, dove un uomo di 47 anni è stato travolto e ucciso da un auto in corsa dopo essere sceso dal proprio furgone per verificare che non avesse una gomma forata. Come riferito dal giornale "Il Mattino" la vittima, Andrea Mocerino, è scesa dall'abitacolo all'altezza del centro commerciale Le Aquile. In quel momento l'originario di Brusciano si apprestava a consegnare legna da forno ad una pizzeria dell'hinterland proprio con il suo furgone rosso. Una volta sceso, però, il 47enne è stato centrato in pieno da una macchina che viaggiava ad alta velocità ed è morto sul colpo davanti agli occhi della moglie, anche lei a bordo del furgone. Profondo turbamento si è diffuso a Brusciano, dove Andrea Mocerino era noto per essere un gran lavoratore ed era ben voluto da tutti. Lascia, oltre alla moglie, anche 2 figli.

TAMPONAMENTO SULLA SS16: MOTOCICLISTA FERITO

Sembrava potesse tramutarsi nell'ennesimo incidente stradale in cui un motociclista perde la vita, ma fortuna ha voluto che il tamponamento andato in scena sulla ss16 Adriatica a Marotta, in provincia di Pesaro Urbino, non avesse le conseguenze che inizialmente si temevano. Come riportato da gualdonews.it, per il motociclista di Gualdo Tadino protagonista dell'impatto, alla fine è rimasta infatti soltanto qualche escoriazione e una buona dose di paura. Il centauro, secondo la ricostruzione degli eventi, avrebbe prima tamponato la vettura che lo precedeva con la sua Kawasaki, e subito dopo sarebbe caduto pesantemente sull'asfalto. Pronto l'intervento della Polizia Municipale di Marotta, che ha provveduto a bloccare il traffico per evitare che si intasasse più del dovuto. Peccato che alla fine il traffico sia andato comunque in tilt a causa delle macchine che in quel momento stavano facendo ritorno dalle zone marittime.

