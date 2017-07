Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 18 luglio: i numeri vincenti! Video (conc 85/2017)

Estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto (LaPresse)

Tornano le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto con i giocatori di nuovo a caccia del colpo grosso, alle 20 di oggi, martedì 18 luglio 2017. Il jackpot del Superenalotto è ormai arrivato a circa settantadue milioni di euro, ma gli scommettitori cercheranno anche di concretizzare i loro sforzi per quanto riguarda i numeri ritardatari. Ha ormai sfiorato le 200 estrazioni di ritardo (esattamente 198 estrazioni senza uscire) il 21 a Bari, di gran lunga il numero che si fa più desiderare, considerando che il secondo maggiore ritardo riguarda il 76 a Cagliari, che non esce da 127 estrazioni. Per 126 volte, una in meno, non è uscito il 68 sulla ruota di Genova. Chiudono il gruppo dei numeri che si fanno attendere da più di 100 estrazioni l’82 a Palermo (out da 117 estrazioni) ed l’8 sulla ruota Nazionale, che non esce da 109 turni. Occhio anche al numero 18 che, essendo il numero del giorno corrente, sarà sicuramente uno dei preferiti fra tutti coloro che giocheranno una schedina del Lotto sperando in un martedì felice.

ESTRAZIONI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO DI OGGI 18 LUGLIO

LA SMORFIA

La Smorfia Napoletana come sempre può ispirare dei suggerimenti su cosa giocare, magari con l’aiuto di qualche sogno nella notte. Il numero 18 è quello che rappresenta il sangue: per chi dovesse fare sogni “colorati”, considerando che sarà martedì 18 luglio, potrà essere più che un semaforo verde per giocare il numero. Il numero ritardatario per eccellenza, il 21 a Bari, rappresenta la donna nuda: difficile che nessuno in 198 estrazioni abbia fatto un sogno del genere, per cui probabilmente i segnali da cogliere per vedere finalmente il 21 fare capolino sulla ruota di Bari sono altri. Per restare un tema, un numero uscito spesso nelle ultime estrazioni su almeno una ruota è il 78, la Prostituta: un sogno che rappresenta, al di là delle implicazioni nella sfera sessuale, che si sta attraversando un periodo contrassegnato dalla superficialità, nei progetti e nei rapporti. Un numero che va spesso per la maggiore è anche il 72, lo stupore: coi fatti di cronaca di questi giorni, restare a bocca aperta può essere una condizione comune

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Per chi dovesse azzeccare una vincita al Lotto o meglio ancora al Superenalotto, magari portandosi a casa il favoloso jackpot da quasi settantadue milioni di euro, ci possono essere diverse opportunità di investimento. Volendosi divertire, si può finanziare una delle attività che sul sito per startup più famoso del mondo, kickstarter.com, e diventare imprenditori di qualche idea geniale. Ad esempio, con Amabrush, si può produrre in maniera iniziale il primo spazzolino da denti automatico, con un milione e mezzo di dollari di investimento per lanciarlo su larga scala. Oppure investire un milione di dollari per una stampante 3D di alta qualità che possa arrivare nelle case di tutti. Si può investire anche in un videogioco: per creare quello ufficiale di Space Odissey bisogna investire poco meno di 220.000 dollari. Certo, il particolare fondamentale è sempre che prima bisogna vincere, ma il giorno prima dell’estrazione del Lotto e del Superenalotto, si può sempre fantasticare: quello continua a non costare nulla.

I "RITARDATARI DEL JACKPOT"

Non sarà solo il Lotto a monopolizzare l’attenzione degli scommettitori nella giornata di martedì 18 luglio, come al solito. Il Superenalotto infatti ha visto il jackpot arrivare a 71,8 milioni di euro e il colpaccio fa sicuramente gola a molti. Così come per il Lotto, anche per il Superenalotto si tengono d’occhio i numeri ritardatari, cioè quelli che non fanno parte della sestina vincente da più tempo. Curiosamente il 13, che rappresenta la buona sorte, è quello che si fa attendere da più tempo, visto che non si palesa da ben 63 estrazioni del Superenalotto. Segue il 31, latitante da 52 estrazioni: esatto, 13 e 31, un numero e il suo contrario, e tutti coloro che amano interpretare la numerologia sicuramente si divertiranno con questa coincidenza. Anche perché gli altri numeri ritardatari sono il 68, l’89 (il 68 al contrario...) e ancora il 5 e il 55. Una sestina che difficilmente uscirà tutta insieme, ma che può dare da pensare a chi crede nella Cabala.

