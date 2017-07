MARITA COMI/ Moglie Massimo Bossetti, video: in lacrime dopo la condanna in Appello

Marita Comi, moglie di Massimo Bossetti

Marita Comi è finita in lacrime dopo la sentenza di condanna all'ergastolo per il marito Massimo Bossetti. Non ce l'ha fatta a trattenerle quando è arrivato il verdetto. Sperava di chiudere la lunga giornata di attesa con un pianto liberatorio, quindi di riabbracciare il marito, ma né è stato assolto né gli è stata concessa la super perizia. Si chiude così il secondo atto processuale relativo all'omicidio di Yara Gambirasio. La battaglia di Marita Come e di suo marito però non si è conclusa con la sentenza di questa notte, perché Massimo Bossetti ricorrerà in Cassazione. In aula con gli avvocati, la suocera, Ester Arzuffi, e la cognata Laura, ha avuto modo di salutare suo marito prima che fosse riportato in carcere. Nell'attesa che venisse annunciata la sentenza, Marita Come si è intrattenuta in un bar davanti al tribunale con il fratello e la cognata. Lì è stata ripresa mentre guarda Quarto Grado, la trasmissione di Rete4, con un tablet (clicca qui per il video). Il programma ieri ha dedicato la diretta al processo d'Appello su Massimo Bossetti. Concentrata e tesa, ma con grande dignità, la moglie di Massimo Bossetti ha seguito per qualche minuto il programma. Poi si è incamminata verso l'aula di tribunale dove è stata pronunciata la sentenza di condanna.

MARITA COMI IN LACRIME DOPO LA CONDANNA IN APPELLO

I DUBBI INIZIALI DELLA MOGLIE DI MASSIMO BOSSETTI

Marita Comi non dubbi sull'innocenza di suo marito Massimo Bossetti, nonostante la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio. Qualcuno ne ha avuto all'inizio, come ha ammesso in un'intervista di non molto tempo fa a Gente. «È argomento superato, via. Era un dubbio iniziale», ha dichiarato in quell'occasione la moglie del muratore di Mapello. Proprio quei dubbi però avevan avuto rilievo durante le battute finali del processo di primo grado. L'avvocato di parte civile dei Gambirasio, Andrea Pezzotta, parlò di alcune intercettazioni ambientali di Marita Come e Massimo Bossetti durante un colloqui in carcere. La moglie diceva infatti al marito: «Anche prima non mi hai mai detto cosa hai fatto quella sera, ti ricordi?». Per la parte civile quella domanda era da interpretare come una "confessione extragiudiziale". L'affermazione fu poi contestata dalla difesa di Bossetti. Sono tanti, dunque, i punti ancora oscuri della vicenda.

