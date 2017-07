METEO / Il ritorno di Caronte infuoca l'Italia (oggi, 19 luglio 2017)

Previsioni meteo - La Presse

PREVISIONI METEO, CARONTE RIPORTA IL SOLE E ALZA LE TEMPERATURE (OGGI, 19 LUGLIO 2017) - Le previsioni del tempo ci portano a un'allerta meteo preoccupante per i prossimi giorni. Si arriva infatti a temere il ritorno improvviso dell'anticiclone africano Caronte che farà alzare nuovamente le temperature oltre i trentacinque gradi. L'aumento esponenziale è previsto per giovedì, poi via via le temperature saliranno ancora. A sorpresa le situazioni di maggior caldo saranno al nord dove si arriverà anche a trentasette gradi rispetto ai trentadue del centro e ai trentasei del sud. Una delle situazioni di allerta riguarda l'entroterra della Sicilia e della Calabria dove non è da escludere che il Mercurio dentro ai nostri termometri possa salire ancora. Sicuramente sarà il tempo perfetto per poter andare al mare per godersi una giornata di sole e di tranquillità. L'importante sarà evitare di stare sotto al sole nelle ore più calde nelle quali invece i bambini e gli anziani sarebbe meglio rimanessero a casa. Tra i consigli che arrivano c'è sempre quello di bere molta acqua ed evitare di rimanere disidratati.

PREVISIONI DEL TEMPO: GIORNATA DI SOLE, MA ATTENZIONE ALLE PRECIPITAZIONI AL NORD - La giornata di oggi, martedì 18 luglio 2017, sorriderà ancora portando sole un po' ovunque. Attenzione però perchè in alcune regioni ci potrebbe essere ancora pioggia. Questa dovrebbe essere circoscritta all'estremo settentrione nel pomeriggio con temporali previsti su Valle d'Aosta, Lombardia e Piemonte tutte ovviamente nella loro parte alta. Per il resto del paese non sono previste precipitazioni con sole e qualche nuvola soprattutto nel pomeriggio su Calabria e Puglia. I venti, così come le correnti, si muoveranno in maniera un po' varia e difficile da riassumere senza però creare grandi problemi. Le temperature minime saranno registrate nella mattinata con i diciassette gradi di Potenza e i diciotto di Campobasso. Le massime invece le vedremo nel pomeriggio con i trentatré gradi di Bologna. Staremo a vedere quali saranno poi le evoluzioni in questione con le prossime giornate che dovrebbero essere incandescenti per il ritorno dell'anticiclone Caronte.

