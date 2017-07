Massimo Bossetti è colpevole/ Ultime notizie, condannato all'ergastolo: confermata la sentenza di primo grado

Confermato l'ergastolo per Massimo Bossetti

Massimo Bossetti è stato condannato all'ergastolo. Alla fine è dunque arrivata la sentenza sul processo d’appello per la morte della giovane Yara Gambirasio, ritrovata a Bergamo senza vita e per il cui omicidio era stato condannato in primo grado Massimo Bossetti. L’operaio che aveva puntato tutto sul processo d’appello per riabilitarsi, forte di una memoria difensiva che credeva nella possibilità che il cadavere di Yara fosse stato spostato e manipolato prima del suo ritrovamento, rendendo così inutili le perizie del DNA rilevate sul cadavere della giovanissima ragazza. Gli avvocati difensori di Bossetti infatti puntavano anche ad aver accordata dalla corte una superperizia del DNA che potesse una volta per tutte scagionare il loro assistito, affermando dunque come il ritrovamento del corpo di Yara a Chignolo d’Isola fosse stato effettuato dopo altri eventi che avrebbero potuto inquinare le prove e mettere gli inquirenti sulla pista, ad avviso della difesa falsa, che ha portato a Bossetti. Confermando la condanna all’ergastolo i giudici della corte d’appello hanno giudicato invece valido e solido l’impianto accusatorio che ha portato alla sentenza di primo grado, ritenendo dunque Bossetti come unico possibile responsabile della morte di Yara Gambirasio proprio alla luce delle rilevazioni sul DNA compiute in precedenza, senza che ci fosse bisogno di un supplemento.

MASSIMO BOSSETTI E' COLPEVOLE DELL'OMICIDIO DI YARA GAMBIRASIO: CONDANNATO ALL'ERGASTOLO, LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

IL COMMENTO DELL’AVVOCATO DEI GAMBIRASIO

Moderata e composta soddifazione da parte del legale della famiglia Gambirasio, Enrico Pelillo, dopo la lettura della sentenza che ha confermato la condanna all’ergastolo per Massimo Bossetti, ritenuto dunque responsabile della morte della piccola Yara. Incalzato dai giornalisti, ha confermato come non si possa parlare di successo e soddisfazione per un avvocato se si arriva a una condanna all’ergastolo. Dal punto di vista strettamente giuridico è stata confermata la bontà dell’impianto accusatorio che ha retto proprio grazie al grande lavoro che ha portato a isolare il DNA dell’assassino di Yara tramite l’individuazione di “Ignoto 1”, un operazione scientificamente molto complessa ma senza la quale non si sarebbe mai arrivati a Bossetti. L’avvocato ha sottolineato come i genitori di Yara non pensino che il male fatto alla figlia possa trovare compensazione tramite la giustizia terrena, ma che sicuramente il veder confermate le evidenze emerse durante il processo di primo grado abbia fatto tirare un sospiro di sollievo, piuttosto che veder incoraggiate e assecondate quelle che sono state definite come fantasiose ricostruzioni della difesa. L’esame del DNA, secondo il legale dei Gambirasio, è stato rigoroso già in primo piano e non c’era dunque necessità del supplemento richiesto.

LA DELUSIONE DELLA DIFESA

Di tutt’altro tenore ovviamente le dichiarazioni a caldo dei legali di Massimo Bossetti, Claudio Salvagni e Paolo Camporini. I due avvocati hanno provato a giocarsi delle carte quasi all’americana nel processo d’appello per provare a dimostrare l’innocenza del loro assistito, sottolineando come Bossetti in realtà abbia avuto poco tempo per dimostrare la sua estraneità ai fatti e come il supplemento d’indagine sul DNA avrebbe reso evidente ciò che secondo loro le immagini satellitari sul luogo del ritrovamento di Yara, a Chignolo d’Isola, avrebbero dimostrato, ovvero che il cadavere di Yara è stato spostato e manipolato prima del suo comportamento. Tesi che, vista la conferma dell’ergastolo per Bossetti, è stata completamente rigettata dai giudici pur dopo quasi quindici ore di camera di consiglio. I due legali dell’imputato hanno manifestato grande amarezza per la sentenza, parlando di “diritto sconfitto” visto che sono state ignorate le evidenze che avrebbero dovuto portare al riesame del DNA ritrovato sul corpo di Yara. Nonostante questo, Salvagni e Camporini hanno affermato di voler ricorrere di nuovo in Cassazione per arrivare a tutti e tre i gradi di giudizio e provare a far venire a galla quella che per loro è la verità sul caso, ovvero l’innocenza di Massimo Bossetti. Verità che i giudici però non hanno accettato, confermando l’ergastolo e la sentenza di primo grado.

