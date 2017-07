ROSEMARY NYIRUMBE/ Video, la ‘Madre Teresa’ dell’Africa: la suora che ‘cuce la speranza’ in Uganda

Suor Rosemary Nyrumbe (Twitter)

ROSEMARY NYIRUMBE: VIDEO, CHI È LA SUORA CHE IN UGANDA FA “CUCIRE LA SPERANZA”

Rosemary Nyrumbe: una suora che è un’icona ormai in Africa, con una storia incredibile e una contemporanea attività davvero operosa e silenziosa nel cuore dell’Uganda devastata da guerre, fame e instabilità politico-sociale che rende i poveri, i bambini e le donne ancora più a rischio rispetto ad altri Paesi africani. In una intervista apparsa in questi giorni su Rome Reports, una rivista cattolica spagnola, la suora considerata da molti la “Madre Teresa d’Africa” racconta cosa succede davvero nella sua Uganda e quali sono i rischi oggi per condurre un’attività umanitaria e un lavoro quotidiano con le bimbe e donne martoriate dalla guerra e da atroci torture subite negli anni del terrore imposto dal dittatore Joseph Kony. Dagli anni Ottanta ai primi anni 2000, migliaia di ugandesi sono stati costretti ad azioni allucinanti, sia subite che perpetrare, per il progetto folle della Lra (Lord Resistence Army) di uccidere i famigliari che non fossero inclini alla dittatura politica di Kony. «In guerra le donne sono le più svantaggiate. Sono usate come schiave sessuali e addestrate fin da bambine come soldati. E non solo. I ribelli le hanno rapite e costrette a tornare a casa a commettere atrocità. Devono uccidere i loro parenti, i loro genitori o dei loro fratelli o sorelle da temere, e tutti i popoli oggi le rifiutano considerandole come la feccia della società». Suor Rosemary Nyrumbe ha deciso allora anni fa di aprire una piccola comunità che accoglie proprio queste donne e ragazzine che fuggono dalla guerra, provando a ridare loro una dignità nell’unico modo possibile a livello umano, con un abbraccio e insegnando loro un mestiere per provare a ricominciare a vivere.

«Ho chiesto a Dio più volte perché l’uomo sia capace di tanto male, del male che ho visto in queste ragazze: nelle loro facce deformate dalle botte e nelle mutilazioni del loro corpo. Ma ho capito che questa non era la domanda da fare: dovevo portare il mio contributo in modo semplice, aiutarle nelle piccole cose a ricominciare dal punto in cui erano, dal presente», spiegava un anno fa durante la presentazione del libro in Italia, intervistata da Letizia Bardazzi. Una giovane suora con una passione e una fede da fare invidia a chiunque, nominata addirittura dal Time nel 2016 tra le 100 personalità più influenti del mondo: lo scorso 13 settembre a Torino la suora ugandese ha spiegato nella presentazione del suo libro-verità ha spiegato che per lei la fede «è meglio praticarla che predicarla, Io impiego la mia energia e sono fedele ai piccoli gesti nello spazio dove Dio mi ha messo, non sono preoccupata di fare cose grandi: faccio le solite cose tutti i giorni, con devozione. Insegno a cucire, a cucinare, dialogo, cammino con queste ragazze». Fa cucire la speranza, fa cucire borsette, cose normalissime, ma ridando dignità a persone che l’avevano persa sotterrata dal peso dell’atrocità, della guerra e dell’ideologia.

LA “MADRE TERESA” DELL’AFRICA SARÀ AL MEETING DI RIMINI 2017

Suor Rosemary Nyrumbe sarà ancora in Italia nei prossimi mesi, perché sarà protagonista di un incontro centrale al prossimo Meeting per l’Amicizia tra i Popoli di Rimini, precisamente il 23 agosto alle ore 19 (in Salone Intesa Sanpaolo B3): l’incontro, a cui parteciperanno oltre a Rosemary, anche Melisa Polo Friz, Studentessa di Medicina all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, avrà come titolo proprio “Cucire la speranza” e verrà spiegato e raccontato con una toccante testimonianza cosa e come succede tutti i giorni in quei villaggi in Uganda, dando lavoro e insegnando un mestiere a chi era fino a poco tempo fa escluso da tutto e tutti nella società africana. Potrà raccontare storie come quella spiegata a Rome Reports, accennata anche nel video qui sotto: «Sharon doveva scegliere tra la sua vita e la sua sorellina. Sono state rapite e ha dovuto fare un lungo cammino, ma quando stavano cercando di attraversare il confine con il Sudan, ha chiesto ai ribelli se potevano aiutare a portare la sua sorella. Non poteva, le hanno detto, doveva scegliere tra la sua vita o quella di sua sorella. E ha dovuto uccidere sua sorella». Come ha spiegato sempre Suor Nyrumbe nella precedente presentazione del libro a Torino, la sua gioia più grande è quella di vedere la “trasformazione” da una vita persa e rovinata alla «fioritura di un nuovo tesoro, di una vita che torna a sperare e a camminare». Quelle ragazze, ex bambine-soldato, oggi possono rivivere e ogni giorno provano ad uscire dal cono di atrocità nel quale sono state inserite: il tutto cucendo, unendosi alla speranza di una vita nuova che questa suora africana ha imparato a sua volta da uno Sguardo molto più Grande...

