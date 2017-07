STRAGE VIA D'AMELIO/ Paolo Borsellino, 25 anni fa l'attentato: il ricordo non è sbiadito

Borsellino a destra, insieme a Giovanni Falcone (Foto: Lapresse)

PAOLO BORSELLINO: 25 ANNI FA L'ATTENTATO, IL RICORDO NON È SBIADITO

Sono passati 25 anni da quel maledetto 19 luglio del 1992, quello della strage di via d'Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, ma il ricordo non è sbiadito: è un giorno infausto, uno di quelli in cui tutti si ricordano dov'erano, un po' come capita per l'11 settembre, l'attentato alle Torri Gemelle. Accade quando la storia cambia in maniera inesorabile, quando lo shock è talmente forte da rendere impossibile dimenticare dove ci si trovasse in quell'istante. Eppure, a 57 giorni dall'altra strage che segnò l'Italia, quella di Capaci in cui venne fatto saltare in aria Giovanni Falcone insieme alla moglie e alla scorta, la morte di Paolo Borsellino non era poi così "una sorpresa". Lui stesso ne era consapevole: lo avevano informato che in città era arrivato il tritolo a lui destinato, ma non aveva fatto una piega. Aveva continuato a lavorare più degli altri: come ricordato dal figlio Manfredi in una lettera straziante pubblicata dopo la sua morte, Borsellino non aveva perso l'abitudine ad alzarsi ogni mattina alle 5, convinto che in questo modo avrebbe potuto "fottere il mondo con due ore d'anticipo". L'appuntamento col destino, o forse sarebbe meglio dire con l'infamia della mafia, è arrivato troppo presto. Borsellino era appena giunto sotto casa della mamma a quella visita non aveva voluto rinunciare: erano le 16.58 quando una Fiat 126 venne fatta esplodere con un telecomando a distanza. Con il giudice morirono anche i cinque agenti di scorta Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.

STRAGE VIA D'AMELIO, L'AGENDA ROSSA E QUELLA STRADA DA SGOMBRARE

Ma se in un modo o nell'altro la mafia avrebbe comunque trovato il modo di uccidere Paolo Borsellino, c'è comunque qualcosa che non torna nella ricostruzione della strage di via d'Amelio del 19 luglio 1992. Tornano ad esempio alla mente le parole di Antonino Caponnetto, che a Gianni Minà in un'intervista disse:"Paolo aveva chiesto alla questura – già venti giorni prima dell'attentato – di disporre la rimozione dei veicoli nella zona antistante l'abitazione della madre. Ma la domanda era rimasta inevasa. Ancora oggi aspetto di sapere chi fosse il funzionario responsabile della sicurezza di Paolo, se si sia proceduto disciplinarmente nei suoi confronti e con quali conseguenze". Ma non è questo l'unico punto interrogativo in una vicenda che ad un quarto di secolo dalla sua materializzazione continua a nascondere un "non detto" pesantissimo. Ad esempio è diventato di dominio pubblico il fatto che la sua agenda rossa, il taccuino su cui era solito annotare tutte le sue intuizione e i suoi sospetti, le sue scoperte e i suoi studi, non sia mai stata ritrovata. Strano, perché dopo aver pranzato a Villagrazia di Carini con la moglie Agnese e i figli, l'agendina era con lui. Non se ne separava mai il giudice, chi l'abbia fatta sparire resta un mistero. Così come lo è tuttora il vero e proprio mandante politico della strage, perché come aveva confessato Borsellino alla moglie: "Quando mi uccideranno sarà stata la mafia a uccidermi, ma non sarà stata la mafia ad aver voluto la mia morte".

© Riproduzione Riservata.