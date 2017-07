TERREMOTO OGGI/ Ingv, ultime scosse: Campania, sisma M 1.2 ad Avellino (18 luglio 2017, ore 1:30)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto LaPresse)

CAMPANIA, SCOSSA DI 1.2M IN PROVINCIA DI AVELLINO

Proseguono le scosse in Irpinia, con un terremoto che si è fatto registrare con epicentro a 3 chilometro dal paese di Mirabella Eclano, con ipocentro a una profondità di 14 chilometri ed una magnitudo di 1.2, comunque più lieve rispetto alle scosse avvertite nella parte finale della serata di lunedì. Gli altri paesi, tutti nella provincia di Avellino, nel raggio di 10 chilometri dall’epicentro sono Bonito (4 km), Grottaminarda (5 km), Fontanarosa e Melito Irpino (6 km), Sant’Angelo all’Esca e Venticano (7 km), Taurasi e Apice (8 km), Gesualdo, Luogosano e Torre Le Nocelle (9 km), Pietradefusi, Montemiletto, Frigento e Lapio (10 km). Come nelle precedenti scosse in serata, nel raggio di 15 chilometri dall’epicentro sono stati coinvolti anche diversi comuni del Beneventano, come Calvi, San Nazzaro, Sant’Arcangelo Tremonte e San Giorgio del Sannio.

CAMPANIA, SCOSSA DI 2.2 M IN PROVINCIA DI AVELLINO

La giornata di lunedì 17 luglio 2017 si è chiusa con una scossa di terremoto dalla magnitudo piuttosto significativa, 2.2, con epicentro in provincia di Avellino ad un solo chilometro ad Est dal paese di Mirabella Eclano. L’ipocentro del terremoto è stato individuato a 10 chilometri di profondità, ed oltre a Mirabella Eclano sono davvero numerosi i comuni, tutti in provincia di Avellino, che si trovano a 10 chilometri di distanza dall’epicentro del sisma. Si tratta di Fontanarosa (3 km), Sant’Angelo all’Esca (4 km), Taurasi (5 km), Grottaminarda e Luogosano (6 km), Gesualdo, Bonito e Venticano (7 km), Paternopoli, Lapio, Torre Le Nocelle, Melito Irpino (8 km), Frigento, Montemiletto, Sturno, San Mango sul Calore (9 km) e infine Pietradefusi e Villamaina (10 km). Entro i 15 chilometri dall’epicentro si trovano diversi comuni in provincia di Benevento come Apice, Calvi, San Nazzano, San Giorgio del Sannio e San Martino Sannita.

