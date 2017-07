Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Massimo Bossetti condannato all'ergastolo (18 luglio 2017)

Ultime notizie, La Presse

LA SENTENZA SU MASSIMO BOSSETTI: CONDANNATO ALL'ERGASTOLO - La sentenza del processo a Massimo Bossetti, quello che è stato definito il “processo del secolo”, è arrivata. Bossetti è colpevole dell’omidicio di Yara Gambirasio ed è stato condannato all’ergastolo. Il verdetto non è stato pronunciato davanti alle telecamere ma più di un centinaio di giornalisti hanno provveduto a diffonderlo in tutta Italia e oltre. Grande scoramento, a quanto si apprende, da parte dell’imputato, della madre Ester e del collegio difensivo alla lettura della condanna, come comprensibile, ma gli avvocati di Bossetti davanti alle telecamere di Quarto Grado hanno dichiarato di voler ricorrere in Cassazione e fatto intendere di valutare ricorso anche alla Corte europea. In questo momento però c’è poco spazio per le strategie e la sentenza d’Appello, a suo modo anche più pesante psicologicamente di quella di primo grado, che forse darà un po’ di serenità ai genitori della piccola Yara e che certamente getta nello sconforto i congiunti di Massimo Bossetti.

BRUCIA LA PINETA DI CASTEL FUSANO A ROMA - Ennesimo rogo, forse doloso, che interessa la periferia di Roma. Ad andare in fumo la pineta di Castel Fusano, una pineta che ricade nel comune di Ostia ma che è molto vicina alla capitale. L’incendio divampato attorno alle 15.00 di ieri ha interessato alcuni luoghi dell’Infernetto, da li il forte vento e le sterpaglie hanno fatto il resto. Sul posto immediatamente intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che vista l’estensione delle fiamme hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Sul posto si è portata il primo cittadino di Roma, che insieme ai vigili ha ordinato in via precauzionale la chiusura della Cristoforo Colombo, la via che porta dentro la "città dell’urbe". Da segnalare che i carabinieri in una piazza di Ostia hanno fermato un sospetto piromane, sull’uomo di cui non sono state rese note le generalità sono in corso "accertamenti".

POVERTÀ IN AUMENTO NEL NOSTRO PAESE - Nonostante i dati improntati all’ottimismo comunicati nei giorni scorsi da bankitalia, non accenna a diminuire la difficile situazione economica nel nostro paese. In tale contesto da evidenziare che oggi nel report sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa, emerge come siano aumentati i giovani che nel nostro paese neppure si mettono alla ricerca di un lavoro. Il dato riveste un maggiore interesse se messo in relazione con quello che accade negli altri paesi dell’unione, paesi nei quali il tasso di disoccupazione è il più basso dal 2008. Nel nostro paese aumenta inoltre il livello di povertà, con milioni di concittadini che non riescono a sopravvivere all’aumento dei costi della vita. il report è stato accolto con preoccupazione dal governo, con il ministro dell’economia che ha dichiarato che sono allo studio delle "norme aggiuntive" che possano migliorare la difficile situazione.

EPISODIO DI CRONACA NERA A MILANO - È stato salvato dal giubbetto anti proiettile il poliziotto delle volanti accoltellato ieri all’ora di pranzo all’interno della stazione centrale di Milano. La pattuglia era intervenuta dopo la segnalazione di un uomo esagitato che stazionava nell'aerea taxi. All’arrivo dei militari l’uomo un immigrato irregolare di 31 anni armato di coltello si è scagliato contro il poliziotto brandendo l’arma, immediatamente immobilizzato l’uomo ha fatto in tempo a sferrare un fendente che per fortuna si è fermato sulle protezioni in Kevlar del giubbetto. Il poliziotto ferito leggermente è stato trasportato al Niguarda, l’aggressore è stato arrestato.

CALCIOMERCATO; LE ULTIME DALL'ITALIA - Alvaro Morata potrebbe essere il colpo finale di una sessione acquista estiva per il Milan altamente spettacolare. La valutazione che viene data all'attaccante spagnolo è altissima (pari a 90 milioni di euro) ma è probabile che si possa ad una cifra inferiore. Sempre il Milan si sta muovendo per un'operazione a centrocampo. Dal Bayern Monaco potrebbe arrivare Renato Sanches dal Bayern Monaco con la formula del prestito biennale. Sembra invece in dirittura d'arrivo la cessione di Mattia De Sciglio alla Juventus. Il club bianconero, oltre al terzino del Milan, è pronto a chiudere anche per l'ex portiere della Roma, di proprietà dell'Arsenal, l'olandese Szczesny. Ma non è finita, perché dopo l'arrivo di Douglas Costa la Juve deve rimpiazzare Bonucci. De Vrij in questo senso rimane una pista forte. Attenzione anche all'ipotesi Keita, dopo i problemi di Schick della Sampdoria, con le misteriose visite mediche che hanno di fatto rallentato in maniera clamorosa l'operazione dell'attaccante della Repubblica Ceca.

NUOTO SINCRONIZZATO - Storica medaglia d'oro per la coppia Minisini-Flamini, che hanno incantato la giuria di Budapest con un'eccezionale prova sulle note di A scream from Lampedusa. Mai l'Italia del nuoto sincronizzato aveva raggiunto il podio più alto in questa (Duo Misto) e in tutte le altre discipline.

