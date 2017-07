AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente e incendio su A1 (ultime notizie, oggi 19 luglio 2017)

Traffico - La Presse

INCEDENTE SULL'A1 E INCENDIO

Nel pomeriggio di ieri si è registrato un problema notevole sull'A1 con undici chilometri di coda verso Bologna. Alla fine è stato riaperto il tratto in questione nel tardo pomeriggio grazie al lavoro degli addetti all'autostrada che hanno sistemato in maniera pronta ed efficiente il problema in questione. Ci troviamo tra Calenzano e l'allacciamento con la Direttissima. Gli eventi che hanno creato tutti questi problemi sono due e non c'entrano l'uno con l'altro. Abbiamo infatti visto andare in fiamme una bisarca al chilometro 260. Questa trasportava delle autovetture e sicuramente non è stato facile sistemare tutto l'accaduto. Invece pochi chilometri più avanti, circa quattro, si sono scontrate in un incidente due macchine e un mezzo pesante. Non sono ancora chiare le dinamiche e soprattutto se ci sono stati degli infortuni gravi in questione.

AUTOSTRADE, CANTIERI APERTI NELLA NOTTE

ALCUNI CONSIGLI PER EVITARE CODE DI TRAFFICO

Sono diverse le situazioni di cantieri stradali aperti nella notte sulle autostrade italiane. Sicuramente sarà importante nelle prime ore del mattino guardare con attenzione il portale istituzionale Autostrade.it dove saranno pubblicati aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli per evitare il traffico. Andiamo a vedere quello che è successo questa notte e che ci ha portato alla giornata di oggi. Sull'A24 Roma-L'Aquila-Teramo al chilometro 7.3 direzione Tangenziale est sarà chiuso il tratto tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est Rm fino alle ore sei. Stesso orario in cui vedremo chiusi sull'A1 Bologna-Firenze al chilometro 222.7 direzione Milano il tratto tra Aglio Km 255 e Rioveggio e sull'A1 Bologna-Firenze direzione Milano il tratto tra Bivio A1-Variante e Aglio km 255. Invece rimarrà chiuso fino alle cinque sull'A9 Lainate-Svizzera al chilometro 33.8 direzione Lainate tra Chiasso e Como centro. Sarà importante fare attenzione se si dovrà attraversare questi tratti nella prima mattina di oggi.

© Riproduzione Riservata.