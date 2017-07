CHARLIE GARD/ Ultime notizie: “non è un esperimento!”, ecco come si cura la malattia del bimbo inglese

Charlie Gard, ultime notizie

Una sentenza che divide e una storia che scuote: il caso di Charlie Gard continua ad attraversare le vite dei tanti che in questi mesi si sono interessati e interrogati sulle vicende mediche, giuridiche e umane del piccolo bimbo inglese affetto di deplezione da Dna mitocondriale. Ad una settimana dalla sentenza finale del giudice Nicholas Francis, proseguono le discussioni sulla cura sperimentale del medico Usa Michio Hirano e sullo scetticismo dei medici inglesi del GOSH. La battaglia dei genitori Chris e Connie, l’appoggio dell’ospedale Bambino Gesù e la necessità che quel bimbo non diventi un esperimento medico, ma un “caso” simbolo della lotta per la vita e dell’interesse per il bene di Charlie. Ecco cosa sono e come si cura la rara malattia del piccolo Gard, spiegate dal pediatra del ospedale vaticano Enrico Silvio Bertini.

CHARLIE GARD: ULTIME NOTIZIE VERSO LA SENTENZA DEL 25 LUGLIO

LA MALATTIA DEL PICCOLO CHARLIE, ECCO COME SI CURA

Una malattia terribile, rara e senza esperimenti comprovati finora: la deplezione da Dna miticondriale ha colpito Charlie Gard e in questi mesi un po’ tutti stiamo imparando a capire quale estremo “caos” provoca questo tipo particolare di malattie metabolica. Dopo le visite tenute ieri e l’altro ieri all’ospedale GOSH, i medici internazionali - tra cui Michio Hirano, specialista Usa e Enrico Silvio Bertini, responsabile del Reparto di malattie muscolari e neurodegenerative dell’ospedale pediatrico romano Bambino Gesù - hanno fatto le loro visite e raccolto i dati necessari per poter presentare un rapporto specifico alla Corte inglese. Il giudice Nicholas Francis avrà poi circa una settimana per visionare il tutto e arrivare forse già il 25 luglio a chiamare nuova udienza per la sentenza finale. Intervistato dal portale Sanità Informazione, il pediatra responsabile dell’unità operativa di malattie metaboliche presso l’Ospedale Bambino Gesù, Carlo Dionisi Vinci, ha spiegato come si possono curare queste terribili malattie: «Tutte le cellule del nostro corpo hanno bisogno, per funzionare, di energia: i mitocondri sono considerati le centrali elettriche delle nostre cellule e questa è la loro funzione principale. Hanno anche altre funzioni: in particolare il mitocondrio è quello che si chiama un organello subcellulare, ovvero è una piccola pallina che nuota all’interno delle nostre cellule e che ha prevalentemente il compito di produrre energia. Quando non funzionano i mitocondri, purtroppo queste cellule vanno in crisi», spiega il professore e luminare internazionale.

La cura di Hirano rappresenta ovviamente ad oggi l’unica possibile visto che di trattamenti sperimentali avanzati non ne esistono: lo stesso ospedale Bambino Gesù ha riportato all’Alta Corte inglese la possibile e praticabile via della cura sperimentale, nonostante le basse possibilità di successo. «Mediamente, ci rivolgiamo a categorie di farmaci che aiutano ma che purtroppo non permettono di guarire la malattia. Raramente ci sono state delle esperienze direi aneddotiche in cui per esempio il trapianto d’organo, come il fegato, ha potuto migliorare l’evoluzione clinica di una malattia, e in futuro certamente il versante su cui confidiamo maggiormente è quello della terapia genica». Le possibilità non sono altissime ma non sono neanche inesistenti: come ha ripetuto la neurologa Serena Servidei, «Ma sicuramene, nel caso di Charlie, è giusto provare anzi, sarebbe stato giusto provare mesi fa, quando questo stesso professore americano si era proposto di iniziare la cura perché in tutti questi mesi in cui questo bimbo è stato non-trattato».

“CHARLIE NON È UN ESPERIMENTO”

Charlie Gard non è un esperimento: lo ribadiscono i genitori del bimbo inglese, lo ha ribadito l’avvocato dei genitori in Aula, ma anche il medico Usa Hirano e infine pure il giudice dell’Alta Corte Nicholas Francis. Le visite continuano anche questa mattina, anche se dall’Inghilterra ancora non vi sono novità o rumors sugli esiti parziali (quelli finali verranno infatti segretamente, come giusto che sia, inviati alla Corte prima del consulto che dovrebbe avvenire tra domani e giovedì). Ma fare lunghe visite, altri esami e “prove” sul piccolo Charlie per tutti gli attori in campo non significa trattarlo come un esperimento: lo hanno certificato i 6 specialisti arrivati ieri a Londra. «Il consulto al capezzale del bambino con le migliori competenze mondiali sulla sua malattia è l’impensabile risultato di una commovente mobilitazione globale», spiega Avvenire, sottolineando come la scienza e la giustizia, per una volta, cerchino di trattare insieme per una sentenza e un destino “dannatamente” umano e vitale, per cui il mondo intero guarda con fiato sospeso fino al prossimo 25 luglio, almeno.

