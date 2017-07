Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 228/2017)

SiVinceTutto Superenalotto

Non tutti i numeri danno spettacolo, quelli di SiVinceTutto sì: oggi la nuova estrazione, quindi tra poco conoscerete la combinazione fortunata del concorso speciale del Superenalotto. L'appuntamento settimanale è arrivato: siete pronti per quello con la fortuna? L'aria si sta surriscaldando con l'avvicinarsi dell'uscita dei numeri vincenti: è SiVinceTutto a far salire il termometro mettendo in palio un ricco montepremi. Lo straordinario 6 manca dal 1° giugno, ma il digiuno ha reso particolarmente affamati gli appassionati di SiVinceTutto. La settimana scorsa in 23 hanno sfiorato la clamorosa vincita: hanno indovinato cinque dei sei numeri vincenti, accontentandosi così di 706,86 euro ciascuno. La storia può cambiare oggi: questo l'obiettivo di chi ha giocato la sua schedina in vista dell'estrazione di stasera. Ma è evidente che non si vince indovinando solo i numeri vincenti: lo si può fare anche indovinando 5, 4 o 3 numeri della combinazione fortunata. Le somme però cambiano a seconda che venga realizzato o meno il 6: al premio di prima categoria viene riservato il 40,27% del montepremi, quindi viene lasciato al 5 il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se la combinazione fortunata di SiVinceTutto non viene indovinata, allora le percentuali cambiano: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. Questo però non è il momento di focalizzarsi sulle percentuali, bensì sui numeri vincenti, visto che si sta avvicinando il momento decisivo dell'estrazione di SiVinceTutto. Prima di seguirla in diretta, vi ricordiamo cosa è accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti dell'estrazione di SiVinceTutto del concorso numero 227 sono stati 7-10-24-53-56-62. Presto conoscerete la nuova combinazione fortunata. Riuscirete ad indovinarla? Buona fortuna!

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.