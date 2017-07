FRANCESCO SCHETTINO/ Costa Concordia, le motivazioni della Cassazione: “imprudente e negligente”

Francesco Schettino, le motivazioni della Cassazione

Sono state rese note oggi le motivazioni della sentenza con la quale la Cassazione ha condannato a 16 anni di reclusione il comandante Francesco Schettino per il naufragio della Costa Concordia nel quale persero la vita 32 persone. Secondo i giudici della Suprema Corte, Schettino non osservò il "livello di diligenza, prudenza e perizia oggettivamente dovuto ed esigibile". All'interno delle motivazioni sono stati affrontati, punto per punto, tutti gli errori commessi dal comandante e le colpe a lui attribuite a partire dalla pianificazione della rotta, fino al ritardo con cui fa dato l'allarme. La sciagura avvenne il 13 gennaio 2012 al largo dell'Isola del Giglio, mentre la sentenza in Cassazione è giunta lo scorso 12 maggio con la conferma dei 16 anni a carico di Schettino.

FRANCESCO SCHETTINO, DEPOSITATE LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

“ROTTA E VELOCITÀ INADEGUATE”

Nelle motivazioni della sentenza di condanna in Cassazione, come riporta Corriere.it, i giudici partono dall'analisi della pianificazione della rotta da parte di Francesco Schettino tre ore prima del naufragio della Costa Concordia. Secondo quanto scritto nella sentenza, il comandante voleva avvicinarsi all'isola per il "saluto" programmato, dunque "era tutt'altro che ignaro della rotta tenuta dalla nave". Eppure lui attribuì errori ed omissioni ad altri ufficiale, sebbene secondo la Cassazione non furono così decisivi o tali da "ingannare il comandante sullo stato della navigazione". Anche la Suprema Corte, dunque, concorda con quanto emerso in Appello come "gli errori attribuiti al timoniere Rusli Bin furono in larga parte indotti dallo stesso Schettino e dalle sue concitate modalità di impartire gli ordini in rapida sequenza". Viene poi rimproverata la "manovra spericolata" messa a segno dal comandante "tenendo una rotta e una velocità del tutto inadeguate", sebbene le motivazioni fossero esclusivamente legate al "saluto" che lo stesso intendeva compiere.

IL RITARDO NEL DARE L’ALLARME

Dalle motivazioni appena depositate emerge poi il comportamento negligente del comandante della Concordia. A lui spettava il compito di interrompere quella che sarebbe potuta essere una manovra pericolosa, come poi è stato. Eppure, sempre secondo la Cassazione, non si può dire che la condanna sia esclusivamente il frutto della sua posizione di comandante. Un comportamento "alternativo diligente" avrebbe evitato certamente la morte delle 32 persone naufragate tragicamente. C'è poi il ritardo ad essere stato contestato dai giudici della Cassazione, come emerge dalle motivazioni della sentenza e che "ha assunto un evidente rilievo causale" nella sciagura che ha provocato oltre trenta vittime nel gennaio di cinque anni fa. Anche dopo l'impatto, scrivono i giudici, le scialuppe sarebbero potute essere tempestivamente calate in quanto l'inclinazione della nave "fu progressiva e non immediata".

© Riproduzione Riservata.